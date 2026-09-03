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Сбербанк реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак БПЛА селлерам

Сбербанк реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак БПЛА селлерам - 03.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак БПЛА селлерам

Сбербанк уже реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак украинских БПЛА селлерам на сумму 3 миллиарда рублей, но вала обращений нет, сообщил журналистам в... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T03:23+0300

2026-09-03T03:23+0300

2026-09-03T03:23+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк уже реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак украинских БПЛА селлерам на сумму 3 миллиарда рублей, но вала обращений нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2026 зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. ЦБ в начале августа рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от терактов против логистических центров предпринимателей и реструктурировать им кредиты независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. "Если переходить к повестке селлеров, то мы уже реструктурировали, у нас порядка 7000 заявок в работе, порядка 3 миллиардов по сумме уже реструктурировано", - сказал он. Для оформления реструктуризации необходимо подтверждение об утрате товаров с соответствующего маркетплейса, далее этот процесс занимает буквально 1-2 дня, напомнил Попов. "В целом нельзя говорить о каком-то вале обращений, они находятся в абсолютно предсказуемом формате", - подытожил он. В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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