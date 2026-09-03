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Сбербанк реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак БПЛА селлерам
Сбербанк реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак БПЛА селлерам - 03.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак БПЛА селлерам
Сбербанк уже реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак украинских БПЛА селлерам на сумму 3 миллиарда рублей, но вала обращений нет, сообщил журналистам в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:23+0300
2026-09-03T03:23+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк уже реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак украинских БПЛА селлерам на сумму 3 миллиарда рублей, но вала обращений нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2026 зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
ЦБ в начале августа рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от терактов против логистических центров предпринимателей и реструктурировать им кредиты независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона.
"Если переходить к повестке селлеров, то мы уже реструктурировали, у нас порядка 7000 заявок в работе, порядка 3 миллиардов по сумме уже реструктурировано", - сказал он.
Для оформления реструктуризации необходимо подтверждение об утрате товаров с соответствующего маркетплейса, далее этот процесс занимает буквально 1-2 дня, напомнил Попов.
"В целом нельзя говорить о каком-то вале обращений, они находятся в абсолютно предсказуемом формате", - подытожил он.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, банки, владивосток, анатолий попов, сбербанк, wildberries, ск рф
Финансы, Банки, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк, Wildberries, СК РФ
Сбербанк реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак БПЛА селлерам
Сбербанк реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак БПЛА селлерам на 3 млрд рублей
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк уже реструктуризировал кредиты пострадавшим от атак украинских БПЛА селлерам на сумму 3 миллиарда рублей, но вала обращений нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2026 зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
ЦБ в начале августа рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от терактов против логистических центров предпринимателей и реструктурировать им кредиты независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона.
"Если переходить к повестке селлеров, то мы уже реструктурировали, у нас порядка 7000 заявок в работе, порядка 3 миллиардов по сумме уже реструктурировано", - сказал он.
Для оформления реструктуризации необходимо подтверждение об утрате товаров с соответствующего маркетплейса, далее этот процесс занимает буквально 1-2 дня, напомнил Попов.
"В целом нельзя говорить о каком-то вале обращений, они находятся в абсолютно предсказуемом формате", - подытожил он.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.