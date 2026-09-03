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Сбербанк принял более четырех тысяч заявок от пострадавших селлеров

Сбербанк принял более четырех тысяч заявок от пострадавших селлеров - 03.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк принял более четырех тысяч заявок от пострадавших селлеров

По просьбе Сбербанка исправляется цитата (третий абзац), соответствующим образом корректируются заголовок и первый абзац | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:28+0300

2026-09-03T06:28+0300

2026-09-03T06:28+0300

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По просьбе Сбербанка исправляется цитата (третий абзац), соответствующим образом корректируются заголовок и первый абзац ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк принял более 4,3 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от пострадавших при атаках украинских БПЛА селлеров, одобренный объем - 8,3 миллиарда рублей, вала обращений нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2026 зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. ЦБ в начале августа рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от терактов против логистических центров предпринимателей и реструктурировать им кредиты независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. "Давайте я уточню по селлерам: в "Сбер" поступило более 4,3 тысячи заявок, одобренный объем реструктуризации составил 8,3 миллиарда рублей", - сказал он. Для оформления реструктуризации необходимо подтверждение об утрате товаров с соответствующего маркетплейса, далее этот процесс занимает буквально 1-2 дня, напомнил Попов. "В целом нельзя говорить о каком-то вале обращений, они находятся в абсолютно предсказуемом формате", - отметил зампред Сбербанка. Он также добавил, что в целом Сбербанк в этом году делает около 18 тысяч реструктуризаций кредитов малому бизнесу, в прошлом году данный показатель составил 22 тысячи. В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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