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Сбербанк принял более четырех тысяч заявок от пострадавших селлеров - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк принял более четырех тысяч заявок от пострадавших селлеров
Сбербанк принял более четырех тысяч заявок от пострадавших селлеров - 03.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк принял более четырех тысяч заявок от пострадавших селлеров
По просьбе Сбербанка исправляется цитата (третий абзац), соответствующим образом корректируются заголовок и первый абзац | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:28+0300
2026-09-03T06:28+0300
финансы
банки
владивосток
анатолий попов
сбербанк
wildberries
ск рф
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По просьбе Сбербанка исправляется цитата (третий абзац), соответствующим образом корректируются заголовок и первый абзац ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк принял более 4,3 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от пострадавших при атаках украинских БПЛА селлеров, одобренный объем - 8,3 миллиарда рублей, вала обращений нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2026 зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. ЦБ в начале августа рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от терактов против логистических центров предпринимателей и реструктурировать им кредиты независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. "Давайте я уточню по селлерам: в "Сбер" поступило более 4,3 тысячи заявок, одобренный объем реструктуризации составил 8,3 миллиарда рублей", - сказал он. Для оформления реструктуризации необходимо подтверждение об утрате товаров с соответствующего маркетплейса, далее этот процесс занимает буквально 1-2 дня, напомнил Попов. "В целом нельзя говорить о каком-то вале обращений, они находятся в абсолютно предсказуемом формате", - отметил зампред Сбербанка. Он также добавил, что в целом Сбербанк в этом году делает около 18 тысяч реструктуризаций кредитов малому бизнесу, в прошлом году данный показатель составил 22 тысячи. В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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40
финансы, банки, владивосток, анатолий попов, сбербанк, wildberries, ск рф
Финансы, Банки, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк, Wildberries, СК РФ
06:28 03.09.2026
 
Сбербанк принял более четырех тысяч заявок от пострадавших селлеров

Сбербанк принял более 4,3 тысячи заявок на реструктуризацию кредитов от селлеров

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По просьбе Сбербанка исправляется цитата (третий абзац), соответствующим образом корректируются заголовок и первый абзац
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк принял более 4,3 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от пострадавших при атаках украинских БПЛА селлеров, одобренный объем - 8,3 миллиарда рублей, вала обращений нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2026 зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
ЦБ в начале августа рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от терактов против логистических центров предпринимателей и реструктурировать им кредиты независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона.
"Давайте я уточню по селлерам: в "Сбер" поступило более 4,3 тысячи заявок, одобренный объем реструктуризации составил 8,3 миллиарда рублей", - сказал он.
Для оформления реструктуризации необходимо подтверждение об утрате товаров с соответствующего маркетплейса, далее этот процесс занимает буквально 1-2 дня, напомнил Попов.
"В целом нельзя говорить о каком-то вале обращений, они находятся в абсолютно предсказуемом формате", - отметил зампред Сбербанка.
Он также добавил, что в целом Сбербанк в этом году делает около 18 тысяч реструктуризаций кредитов малому бизнесу, в прошлом году данный показатель составил 22 тысячи.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ФинансыБанкиВладивостокАнатолий ПоповСбербанкWildberriesСК РФ
 
 
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