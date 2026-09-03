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Сбербанк принял более четырех тысяч заявок от пострадавших селлеров
Сбербанк принял более четырех тысяч заявок от пострадавших селлеров - 03.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк принял более четырех тысяч заявок от пострадавших селлеров
По просьбе Сбербанка исправляется цитата (третий абзац), соответствующим образом корректируются заголовок и первый абзац | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:28+0300
2026-09-03T06:28+0300
2026-09-03T06:28+0300
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По просьбе Сбербанка исправляется цитата (третий абзац), соответствующим образом корректируются заголовок и первый абзац
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк принял более 4,3 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от пострадавших при атаках украинских БПЛА селлеров, одобренный объем - 8,3 миллиарда рублей, вала обращений нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2026 зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
ЦБ в начале августа рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от терактов против логистических центров предпринимателей и реструктурировать им кредиты независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона.
"Давайте я уточню по селлерам: в "Сбер" поступило более 4,3 тысячи заявок, одобренный объем реструктуризации составил 8,3 миллиарда рублей", - сказал он.
Для оформления реструктуризации необходимо подтверждение об утрате товаров с соответствующего маркетплейса, далее этот процесс занимает буквально 1-2 дня, напомнил Попов.
"В целом нельзя говорить о каком-то вале обращений, они находятся в абсолютно предсказуемом формате", - отметил зампред Сбербанка.
Он также добавил, что в целом Сбербанк в этом году делает около 18 тысяч реструктуризаций кредитов малому бизнесу, в прошлом году данный показатель составил 22 тысячи.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, банки, владивосток, анатолий попов, сбербанк, wildberries, ск рф
Финансы, Банки, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк, Wildberries, СК РФ
Сбербанк принял более четырех тысяч заявок от пострадавших селлеров
Сбербанк принял более 4,3 тысячи заявок на реструктуризацию кредитов от селлеров
По просьбе Сбербанка исправляется цитата (третий абзац), соответствующим образом корректируются заголовок и первый абзац
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк принял более 4,3 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от пострадавших при атаках украинских БПЛА селлеров, одобренный объем - 8,3 миллиарда рублей, вала обращений нет, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2026 зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
ЦБ в начале августа рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от терактов против логистических центров предпринимателей и реструктурировать им кредиты независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона.
"Давайте я уточню по селлерам: в "Сбер" поступило более 4,3 тысячи заявок, одобренный объем реструктуризации составил 8,3 миллиарда рублей", - сказал он.
Для оформления реструктуризации необходимо подтверждение об утрате товаров с соответствующего маркетплейса, далее этот процесс занимает буквально 1-2 дня, напомнил Попов.
"В целом нельзя говорить о каком-то вале обращений, они находятся в абсолютно предсказуемом формате", - отметил зампред Сбербанка.
Он также добавил, что в целом Сбербанк в этом году делает около 18 тысяч реструктуризаций кредитов малому бизнесу, в прошлом году данный показатель составил 22 тысячи.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.