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Сбербанк будет помогать Wildberries и Ozon, заявил Греф
Сбербанк будет помогать Wildberries и Ozon, заявил Греф - 03.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк будет помогать Wildberries и Ozon, заявил Греф
Сбербанк позитивно оценивает меры поддержки властей в отношении маркетплейсов и селлеров, будет помогать Wildberries и Ozon, чтобы сохранить их устойчивость,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:17+0300
2026-09-03T07:17+0300
2026-09-03T07:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк позитивно оценивает меры поддержки властей в отношении маркетплейсов и селлеров, будет помогать Wildberries и Ozon, чтобы сохранить их устойчивость, заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы очень позитивно оцениваем меры, в том числе мы сопровождаем эти меры нашими мерами поддержки в части реструктуризации, удлинения сроков, снижения стоимости различных продуктов для тех, кто пострадал, и будем делать это дальше", – ответил он на вопрос об оценке мер поддержки властей в отношении маркетплейсов и селлеров.
"Мы всячески будем помогать Wildberries и Ozon, чтобы они сохранили устойчивость", – добавил Греф.
Сбербанк вместе с маркетплейсами обсуждает и реализует целую программу поддержки, уточнил он. В таких ситуациях людям надо помогать, подчеркнул глава Сбербанка.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, банки, финансы, владивосток, герман греф, сбербанк, wildberries, ozon
Бизнес, Банки, Финансы, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк, Wildberries, Ozon
Сбербанк будет помогать Wildberries и Ozon, заявил Греф
Греф: Сбербанк будет помогать Wildberries и Ozon, чтобы сохранить их устойчивость
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк позитивно оценивает меры поддержки властей в отношении маркетплейсов и селлеров, будет помогать Wildberries и Ozon, чтобы сохранить их устойчивость, заявил глава банка Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы очень позитивно оцениваем меры, в том числе мы сопровождаем эти меры нашими мерами поддержки в части реструктуризации, удлинения сроков, снижения стоимости различных продуктов для тех, кто пострадал, и будем делать это дальше", – ответил он на вопрос об оценке мер поддержки властей в отношении маркетплейсов и селлеров.
"Мы всячески будем помогать Wildberries и Ozon, чтобы они сохранили устойчивость", – добавил Греф.
Сбербанк вместе с маркетплейсами обсуждает и реализует целую программу поддержки, уточнил он. В таких ситуациях людям надо помогать, подчеркнул глава Сбербанка.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.