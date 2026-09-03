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Сбербанк выпустил новое приложение для детей - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк выпустил новое приложение для детей
Сбербанк выпустил новое приложение для детей - 03.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк выпустил новое приложение для детей
Мобильное приложение Сбербанка для детей снова доступно для скачивания в App Store, теперь оно называется SpeakaBoo, сообщает банк. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:49+0300
2026-09-03T09:49+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мобильное приложение Сбербанка для детей снова доступно для скачивания в App Store, теперь оно называется SpeakaBoo, сообщает банк. "Сбер" выпустил новое приложение для детей для устройств на iOS. Оно доступно в App Store под названием SpeakaBoo", - говорится в пресс-релизе. Поясняется, что скачать его можно по ссылке на официальных ресурсах "Сбера", также банк рекомендует установить приложение, пока оно доступно в магазине. Мобильное приложение разработано для детей от 6 до 14 лет. В приложении ребенок может следить за балансом детской карты, копить деньги на свои цели, оплачивать покупки по QR-коду и получать бонусы. Также с 1 сентября в приложении появился ИИ-ассистент, который помогает школьникам с домашними заданиями по математике с первого по шестой класс. "Ребенку достаточно нажать на лапку в приложении и написать "разобрать домашку по математике", поясняется в сообщении.
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192
40
192
40
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40
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банки, технологии, финансы, сбербанк
Банки, Технологии, Финансы, Сбербанк
09:49 03.09.2026
 
Сбербанк выпустил новое приложение для детей

Мобильное приложение Сбербанка для детей снова доступно для скачивания в App Store

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мобильное приложение Сбербанка для детей снова доступно для скачивания в App Store, теперь оно называется SpeakaBoo, сообщает банк.
"Сбер" выпустил новое приложение для детей для устройств на iOS. Оно доступно в App Store под названием SpeakaBoo", - говорится в пресс-релизе.
Поясняется, что скачать его можно по ссылке на официальных ресурсах "Сбера", также банк рекомендует установить приложение, пока оно доступно в магазине.
Мобильное приложение разработано для детей от 6 до 14 лет. В приложении ребенок может следить за балансом детской карты, копить деньги на свои цели, оплачивать покупки по QR-коду и получать бонусы.
Также с 1 сентября в приложении появился ИИ-ассистент, который помогает школьникам с домашними заданиями по математике с первого по шестой класс. "Ребенку достаточно нажать на лапку в приложении и написать "разобрать домашку по математике", поясняется в сообщении.
 
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