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Сбербанк выпустил новое приложение для детей

Сбербанк выпустил новое приложение для детей - 03.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк выпустил новое приложение для детей

Мобильное приложение Сбербанка для детей снова доступно для скачивания в App Store, теперь оно называется SpeakaBoo, сообщает банк. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:49+0300

2026-09-03T09:49+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мобильное приложение Сбербанка для детей снова доступно для скачивания в App Store, теперь оно называется SpeakaBoo, сообщает банк. "Сбер" выпустил новое приложение для детей для устройств на iOS. Оно доступно в App Store под названием SpeakaBoo", - говорится в пресс-релизе. Поясняется, что скачать его можно по ссылке на официальных ресурсах "Сбера", также банк рекомендует установить приложение, пока оно доступно в магазине. Мобильное приложение разработано для детей от 6 до 14 лет. В приложении ребенок может следить за балансом детской карты, копить деньги на свои цели, оплачивать покупки по QR-коду и получать бонусы. Также с 1 сентября в приложении появился ИИ-ассистент, который помогает школьникам с домашними заданиями по математике с первого по шестой класс. "Ребенку достаточно нажать на лапку в приложении и написать "разобрать домашку по математике", поясняется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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