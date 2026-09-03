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Сбербанк дал прогноз по курсу доллара на конец 2026 года - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк дал прогноз по курсу доллара на конец 2026 года
Сбербанк дал прогноз по курсу доллара на конец 2026 года - 03.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк дал прогноз по курсу доллара на конец 2026 года
Сбербанк прогнозирует курс доллара в конце 2026 года в диапазоне 80–85 рублей, такой прогноз дал РИА Новости зампредседателя правления, финансовый директор... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:15+0300
2026-09-03T15:15+0300
рынок
финансы
владивосток
сбербанк
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует курс доллара в конце 2026 года в диапазоне 80–85 рублей, такой прогноз дал РИА Новости зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Наш прогноз всегда был в районе 80–85 рублей за доллар на четвертый квартал. Сейчас еще продолжаются покупки валюты за период низких цен на нефть. И это, соответственно, оказывало давление на рубль, хотя цены на нефть уже выросли", – сказал он. Если цены на нефть останутся такими, то можно предполагать, что рубль стабилизируется, добавил Скворцов. "Мы придерживаемся диапазона 80-85 рублей на конец года. Я не думаю, что должно произойти еще какое-то событие, которое позволит рублю резко ослабнуть или радикально укрепиться", – указал он. Сегодня курс, по его словам, выглядит "более-менее сбалансированно". Он комфортный и для экспортеров, и для импортеров, и для бюджета, сказал финдиректор Сбербанка. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 86,9963 рубля. Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
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рынок, финансы, владивосток, сбербанк, вэф
Рынок, Финансы, Владивосток, Сбербанк, ВЭФ
15:15 03.09.2026
 
Сбербанк дал прогноз по курсу доллара на конец 2026 года

Скворцов: Сбербанк прогнозирует курс доллара в конце 2026 года в диапазоне 80–85 рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует курс доллара в конце 2026 года в диапазоне 80–85 рублей, такой прогноз дал РИА Новости зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Наш прогноз всегда был в районе 80–85 рублей за доллар на четвертый квартал. Сейчас еще продолжаются покупки валюты за период низких цен на нефть. И это, соответственно, оказывало давление на рубль, хотя цены на нефть уже выросли", – сказал он.
Если цены на нефть останутся такими, то можно предполагать, что рубль стабилизируется, добавил Скворцов.
"Мы придерживаемся диапазона 80-85 рублей на конец года. Я не думаю, что должно произойти еще какое-то событие, которое позволит рублю резко ослабнуть или радикально укрепиться", – указал он.
Сегодня курс, по его словам, выглядит "более-менее сбалансированно". Он комфортный и для экспортеров, и для импортеров, и для бюджета, сказал финдиректор Сбербанка.
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 86,9963 рубля.
Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РынокФинансыВладивостокСбербанкВЭФ
 
 
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