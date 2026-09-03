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В Сбербанке назвали криптовалюту "ахиллесовой пятой" в борьбе с мошенниками
В Сбербанке назвали криптовалюту "ахиллесовой пятой" в борьбе с мошенниками - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке назвали криптовалюту "ахиллесовой пятой" в борьбе с мошенниками
Ахиллесовой пятой в борьбе с мошенниками является криптовалюта, с помощью которой выводят похищенные средства из России, рассказал в интервью РИА Новости... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T21:38+0300
2026-09-03T21:38+0300
2026-09-03T21:38+0300
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владивосток
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госдума
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ахиллесовой пятой в борьбе с мошенниками является криптовалюта, с помощью которой выводят похищенные средства из России, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Надо системно и беспощадно бить по каналам вывода похищенных денег через криптовалюту. В начале этого года и весной я говорил об этой ахиллесовой пяте, заявлял о необходимости регулирования рынка криптовалют и жесткого контроля данного канала вывода денег за рубеж", – отметил он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мои призывы и призывы всех неравнодушных представителей отраслевого сообщества были услышаны, произошел серьезный сдвиг в этом направлении", - добавил Кузнецов.
Зампред напомнил, что Госдума и Совет Федерации приняли закон "О цифровых валютах и цифровых правах", его подписал президент России. Основные положения закона вступили в силу с 1 сентября.
"Я верю, что на основе закона будет сформирована эффективная система управления рисками на рынке криптовалюты, учитывающая интересы легальных участников и способная защищать интересы россиян", – отметил он.
Кроме того, в августе были сообщения, что российские правоохранители начали успешно бороться с ведущими незаконную деятельность криптообменниками, добавил зампред. "Это успех. Я надеюсь, что эти "осиные гнезда" и впредь будут последовательно уничтожаться", – заявил Кузнецов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, банки, россия, владивосток, сбербанк, госдума, совет федерации
Финансы, Банки, РОССИЯ, Владивосток, Сбербанк, Госдума, Совет Федерации
В Сбербанке назвали криптовалюту "ахиллесовой пятой" в борьбе с мошенниками
В Сбербанке назвали криптовалюту "ахиллесовой пятой" в борьбе с мошенниками
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ахиллесовой пятой в борьбе с мошенниками является криптовалюта, с помощью которой выводят похищенные средства из России, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Надо системно и беспощадно бить по каналам вывода похищенных денег через криптовалюту. В начале этого года и весной я говорил об этой ахиллесовой пяте, заявлял о необходимости регулирования рынка криптовалют и жесткого контроля данного канала вывода денег за рубеж", – отметил он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мои призывы и призывы всех неравнодушных представителей отраслевого сообщества были услышаны, произошел серьезный сдвиг в этом направлении", - добавил Кузнецов.
Зампред напомнил, что Госдума и Совет Федерации приняли закон "О цифровых валютах и цифровых правах", его подписал президент России. Основные положения закона вступили в силу с 1 сентября.
"Я верю, что на основе закона будет сформирована эффективная система управления рисками на рынке криптовалюты, учитывающая интересы легальных участников и способная защищать интересы россиян", – отметил он.
Кроме того, в августе были сообщения, что российские правоохранители начали успешно бороться с ведущими незаконную деятельность криптообменниками, добавил зампред. "Это успех. Я надеюсь, что эти "осиные гнезда" и впредь будут последовательно уничтожаться", – заявил Кузнецов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.