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СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем
СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем - 03.09.2026, ПРАЙМ
СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем
Компания СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем не только на своем сайте, но и в пунктах выдачи заказов, а также у курьеров, рассказали РИА Новости в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:07+0300
2026-09-03T16:07+0300
2026-09-03T16:07+0300
россия
сдэк
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Компания СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем не только на своем сайте, но и в пунктах выдачи заказов, а также у курьеров, рассказали РИА Новости в компании.
"Цифровая логистическая платформа СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем. Новый способ доступен на сайте компании, а также в пунктах выдачи заказов и у курьеров по всей стране", - сообщили в СДЭК.
Там добавили, что при оформлении заказа на сайте достаточно выбрать соответствующий способ оплаты.
Уточняется, что в пункте выдачи и у курьера нужно отсканировать QR-код камерой смартфона и выбрать в своем банковском приложении цифровой рубль.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
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россия, сдэк
СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем
СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем в пунктах выдачи заказов и у курьеров
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Компания СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем не только на своем сайте, но и в пунктах выдачи заказов, а также у курьеров, рассказали РИА Новости в компании.
"Цифровая логистическая платформа СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем. Новый способ доступен на сайте компании, а также в пунктах выдачи заказов и у курьеров по всей стране", - сообщили в СДЭК.
Там добавили, что при оформлении заказа на сайте достаточно выбрать соответствующий способ оплаты.
Уточняется, что в пункте выдачи и у курьера нужно отсканировать QR-код камерой смартфона и выбрать в своем банковском приложении цифровой рубль.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.