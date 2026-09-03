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СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем

СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем - 03.09.2026, ПРАЙМ

СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем

Компания СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем не только на своем сайте, но и в пунктах выдачи заказов, а также у курьеров, рассказали РИА Новости в... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:07+0300

2026-09-03T16:07+0300

2026-09-03T16:07+0300

россия

сдэк

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Компания СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем не только на своем сайте, но и в пунктах выдачи заказов, а также у курьеров, рассказали РИА Новости в компании. "Цифровая логистическая платформа СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем. Новый способ доступен на сайте компании, а также в пунктах выдачи заказов и у курьеров по всей стране", - сообщили в СДЭК. Там добавили, что при оформлении заказа на сайте достаточно выбрать соответствующий способ оплаты. Уточняется, что в пункте выдачи и у курьера нужно отсканировать QR-код камерой смартфона и выбрать в своем банковском приложении цифровой рубль. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сдэк