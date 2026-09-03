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СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем - 03.09.2026, ПРАЙМ
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СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем
СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем - 03.09.2026, ПРАЙМ
СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем
Компания СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем не только на своем сайте, но и в пунктах выдачи заказов, а также у курьеров, рассказали РИА Новости в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:07+0300
2026-09-03T16:07+0300
россия
сдэк
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Компания СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем не только на своем сайте, но и в пунктах выдачи заказов, а также у курьеров, рассказали РИА Новости в компании. "Цифровая логистическая платформа СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем. Новый способ доступен на сайте компании, а также в пунктах выдачи заказов и у курьеров по всей стране", - сообщили в СДЭК. Там добавили, что при оформлении заказа на сайте достаточно выбрать соответствующий способ оплаты. Уточняется, что в пункте выдачи и у курьера нужно отсканировать QR-код камерой смартфона и выбрать в своем банковском приложении цифровой рубль. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
россия, сдэк
РОССИЯ, СДЭК
16:07 03.09.2026
 
СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем

СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем в пунктах выдачи заказов и у курьеров

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Компания СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем не только на своем сайте, но и в пунктах выдачи заказов, а также у курьеров, рассказали РИА Новости в компании.
"Цифровая логистическая платформа СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем. Новый способ доступен на сайте компании, а также в пунктах выдачи заказов и у курьеров по всей стране", - сообщили в СДЭК.
Там добавили, что при оформлении заказа на сайте достаточно выбрать соответствующий способ оплаты.
Уточняется, что в пункте выдачи и у курьера нужно отсканировать QR-код камерой смартфона и выбрать в своем банковском приложении цифровой рубль.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
 
РОССИЯСДЭК
 
 
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