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"Селигдар" разрабатывает технологию добычи полезных ископаемых

"Селигдар" разрабатывает технологию добычи полезных ископаемых - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Селигдар" разрабатывает технологию добычи полезных ископаемых

"Селигдар" разрабатывает специальную технологию добычи полезных ископаемых из отходов недропользования, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:17+0300

2026-09-03T07:17+0300

2026-09-03T07:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" разрабатывает специальную технологию добычи полезных ископаемых из отходов недропользования, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. Отвечая на вопрос, планирует ли компания развивать направление добычи полезных ископаемых из отходов недропользования, Хрущ сказал: "Пока не решили. Есть идеи это сделать, но через специальную технологию. И я думаю, что в течение полугода-года об этом расскажем более подробно". По словам Хруща, компания сейчас тестирует возможность переработки отвалов на производственного комплексе "Поиск" в Алтайском крае и видит первые успешные результаты. В июне глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что была упрощена работа с отходами недропользователей: теперь компании вправе добывать из них полезные ископаемые. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").

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технологии, промышленность, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф