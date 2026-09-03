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"Селигдар" разрабатывает технологию добычи полезных ископаемых
"Селигдар" разрабатывает технологию добычи полезных ископаемых - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Селигдар" разрабатывает технологию добычи полезных ископаемых
"Селигдар" разрабатывает специальную технологию добычи полезных ископаемых из отходов недропользования, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:17+0300
2026-09-03T07:17+0300
2026-09-03T07:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" разрабатывает специальную технологию добычи полезных ископаемых из отходов недропользования, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
Отвечая на вопрос, планирует ли компания развивать направление добычи полезных ископаемых из отходов недропользования, Хрущ сказал: "Пока не решили. Есть идеи это сделать, но через специальную технологию. И я думаю, что в течение полугода-года об этом расскажем более подробно".
По словам Хруща, компания сейчас тестирует возможность переработки отвалов на производственного комплексе "Поиск" в Алтайском крае и видит первые успешные результаты.
В июне глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что была упрощена работа с отходами недропользователей: теперь компании вправе добывать из них полезные ископаемые.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
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технологии, промышленность, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф
Технологии, Промышленность, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
"Селигдар" разрабатывает технологию добычи полезных ископаемых
Хрущ: "Селигдар" разрабатывает специальную технологию добычи полезных ископаемых
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" разрабатывает специальную технологию добычи полезных ископаемых из отходов недропользования, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
Отвечая на вопрос, планирует ли компания развивать направление добычи полезных ископаемых из отходов недропользования, Хрущ сказал: "Пока не решили. Есть идеи это сделать, но через специальную технологию. И я думаю, что в течение полугода-года об этом расскажем более подробно".
По словам Хруща, компания сейчас тестирует возможность переработки отвалов на производственного комплексе "Поиск" в Алтайском крае и видит первые успешные результаты.
В июне глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что была упрощена работа с отходами недропользователей: теперь компании вправе добывать из них полезные ископаемые.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").