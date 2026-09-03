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В "Селигдаре" заявили о падении спроса на ювелирку из-за дорогого золота - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В "Селигдаре" заявили о падении спроса на ювелирку из-за дорогого золота
В "Селигдаре" заявили о падении спроса на ювелирку из-за дорогого золота - 03.09.2026, ПРАЙМ
В "Селигдаре" заявили о падении спроса на ювелирку из-за дорогого золота
Рост мировых цен на золото привел к снижению объема покупок золотых украшений примерно на 20% в натуральном выражении, заявил в интервью РИА Новости в рамках... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:38+0300
2026-09-03T08:56+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рост мировых цен на золото привел к снижению объема покупок золотых украшений примерно на 20% в натуральном выражении, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ. "Практика показывает, что рост мировых цен на золото влияет на рост цен на ювелирные изделия. Есть статистика, что ювелирных изделий стали покупать примерно на 20% меньше в весе, не в ценах. Но при этом сам рынок золота вырос процентов на 10%", - сказал он. Согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), мировой спрос на ювелирные изделия из золота во втором квартале 2026 года снизился на 17% в годовом выражении, до 278 тонн. Хрущ отметил, что ювелирные изделия составляют порядка 20-25% от общего объема рынка золота. Остальная часть - инвестиционные цели: покупки центральных банков, крупных инвесторов, физических лиц в качестве инвестиций. По его словам, снижение спроса на золото привело к просадке продаж ювелирных изделий на основных рынках сбыта - в Китае и Индии, где золото и ювелирные изделия всегда были очень популярны. Однако президент "Селигдара" ожидает, что спрос на золотые украшения будет восстанавливаться. "Потому что дарить золото - это культурный код в Китае и Индии. Людям там уже нельзя представить, чтобы пойти на день рождения или на свадьбу и не подарить цепочку", - заключил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
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192
40
192
40
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бизнес, китай, индия, владивосток, вэф
Бизнес, КИТАЙ, ИНДИЯ, Владивосток, ВЭФ
07:38 03.09.2026 (обновлено: 08:56 03.09.2026)
 
В "Селигдаре" заявили о падении спроса на ювелирку из-за дорогого золота

Хрущ: рост мировых цен на золото привел к снижению покупок золотых украшений на 20%

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Рост мировых цен на золото привел к снижению объема покупок золотых украшений примерно на 20% в натуральном выражении, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.
"Практика показывает, что рост мировых цен на золото влияет на рост цен на ювелирные изделия. Есть статистика, что ювелирных изделий стали покупать примерно на 20% меньше в весе, не в ценах. Но при этом сам рынок золота вырос процентов на 10%", - сказал он.
Согласно данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), мировой спрос на ювелирные изделия из золота во втором квартале 2026 года снизился на 17% в годовом выражении, до 278 тонн.
Хрущ отметил, что ювелирные изделия составляют порядка 20-25% от общего объема рынка золота. Остальная часть - инвестиционные цели: покупки центральных банков, крупных инвесторов, физических лиц в качестве инвестиций.
По его словам, снижение спроса на золото привело к просадке продаж ювелирных изделий на основных рынках сбыта - в Китае и Индии, где золото и ювелирные изделия всегда были очень популярны. Однако президент "Селигдара" ожидает, что спрос на золотые украшения будет восстанавливаться.
"Потому что дарить золото - это культурный код в Китае и Индии. Людям там уже нельзя представить, чтобы пойти на день рождения или на свадьбу и не подарить цепочку", - заключил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
 
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