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В "Селигдаре" заявили, что не планируют приобретать новые активы
В "Селигдаре" заявили, что не планируют приобретать новые активы - 03.09.2026, ПРАЙМ
В "Селигдаре" заявили, что не планируют приобретать новые активы
"Селигдар" пока сфокусирован на реализации текущих проектов и приобретать новые активы или лицензии не планирует, заявил РИА Новости на полях Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:18+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" пока сфокусирован на реализации текущих проектов и приобретать новые активы или лицензии не планирует, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "Наш фокус - на реализации текущих проектов, и новых сделок по активам в ближайшей перспективе не планируется из‑за ограниченности ресурсов", - сказал он, отвечая на вопрос о планах расширения присутствия на Дальнем Востоке и в других регионах России через покупку новых активов и лицензий. При этом компания готова рассматривать приобретение лицензий или покупку новых активов в долгосрочной перспективе, после завершения двух крупных проектов, подчеркнул Хрущ. В сегменте золота среди таких проектов Хрущ отметил строительство золотоизвлекательной фабрики "Хвойная", благодаря которой в этом году добыча золота вырастет до 9 тонн, в последующие годы - до 10 тонн. Кроме того, "Селигдар" реализует другой технологически сложный проект - "Кючус", благодаря которому также добавится около 10 тонн драгоценного металла. В результате к 2030-2033 годам компания рассчитывает достичь суммарной добычи золота в 20 тонн. Также компания наращивает объемы производства олова, благодаря тому что "Селигдар" входит в пятерку мировых держателей активов этого металла, добавил Хрущ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
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дальний восток, владивосток, вэф
Дальний Восток, Владивосток, ВЭФ
В "Селигдаре" заявили, что не планируют приобретать новые активы
Глава "Селигдара" Хрущ: компания не планирует приобретать новые активы или лицензии
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" пока сфокусирован на реализации текущих проектов и приобретать новые активы или лицензии не планирует, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
"Наш фокус - на реализации текущих проектов, и новых сделок по активам в ближайшей перспективе не планируется из‑за ограниченности ресурсов", - сказал он, отвечая на вопрос о планах расширения присутствия на Дальнем Востоке и в других регионах России через покупку новых активов и лицензий.
При этом компания готова рассматривать приобретение лицензий или покупку новых активов в долгосрочной перспективе, после завершения двух крупных проектов, подчеркнул Хрущ.
В сегменте золота среди таких проектов Хрущ отметил строительство золотоизвлекательной фабрики "Хвойная", благодаря которой в этом году добыча золота вырастет до 9 тонн, в последующие годы - до 10 тонн.
Кроме того, "Селигдар" реализует другой технологически сложный проект - "Кючус", благодаря которому также добавится около 10 тонн драгоценного металла. В результате к 2030-2033 годам компания рассчитывает достичь суммарной добычи золота в 20 тонн.
Также компания наращивает объемы производства олова, благодаря тому что "Селигдар" входит в пятерку мировых держателей активов этого металла, добавил Хрущ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").