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"Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота - 03.09.2026, ПРАЙМ
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"Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота
"Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота
"Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота до 9 тонн, олова - до 4 тонн, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:48+0300
2026-09-03T08:48+0300
промышленность
бизнес
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота до 9 тонн, олова - до 4 тонн, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "По золоту будет порядка 9 тонн. В первом полугодии мы сделали 3,2 тонны - это одна треть всего выпуска", - сказал он, отвечая на вопрос, какой объем выпуска золота ожидается по итогам 2026 года. Олова планируется произвести минимум 4 тысячи тонн, добавил Хрущ. "И по золоту, и по олову объем выпуска точно получится больше, чем за прошлый год. По золоту примерно на 12,5% покажем прирост", - уточнил он. В 2025 году "Селигдар" увеличил производство лигатурного золота на 10%, до 8,08 тонны, а производство олова в концентрате выросло на 42% и достигло исторического максимума в 3,5 тысячи тонн. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
промышленность, бизнес, владивосток, вэф
Промышленность, Бизнес, Владивосток, ВЭФ
08:48 03.09.2026
 
"Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота

"Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота до 9 тонн

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота до 9 тонн, олова - до 4 тонн, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ.
"По золоту будет порядка 9 тонн. В первом полугодии мы сделали 3,2 тонны - это одна треть всего выпуска", - сказал он, отвечая на вопрос, какой объем выпуска золота ожидается по итогам 2026 года.
Олова планируется произвести минимум 4 тысячи тонн, добавил Хрущ.
"И по золоту, и по олову объем выпуска точно получится больше, чем за прошлый год. По золоту примерно на 12,5% покажем прирост", - уточнил он.
В 2025 году "Селигдар" увеличил производство лигатурного золота на 10%, до 8,08 тонны, а производство олова в концентрате выросло на 42% и достигло исторического максимума в 3,5 тысячи тонн.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
 
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