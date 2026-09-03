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"Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота

"Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота

"Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота до 9 тонн, олова - до 4 тонн, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:48+0300

2026-09-03T08:48+0300

2026-09-03T08:48+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота до 9 тонн, олова - до 4 тонн, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. "По золоту будет порядка 9 тонн. В первом полугодии мы сделали 3,2 тонны - это одна треть всего выпуска", - сказал он, отвечая на вопрос, какой объем выпуска золота ожидается по итогам 2026 года. Олова планируется произвести минимум 4 тысячи тонн, добавил Хрущ. "И по золоту, и по олову объем выпуска точно получится больше, чем за прошлый год. По золоту примерно на 12,5% покажем прирост", - уточнил он. В 2025 году "Селигдар" увеличил производство лигатурного золота на 10%, до 8,08 тонны, а производство олова в концентрате выросло на 42% и достигло исторического максимума в 3,5 тысячи тонн. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").

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промышленность, бизнес, владивосток, вэф