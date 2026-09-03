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Пленарная сессия Восточного экономического форума продлилась почти 3,5 часа
Пленарная сессия Восточного экономического форума продлилась почти 3,5 часа - 03.09.2026, ПРАЙМ
Пленарная сессия Восточного экономического форума продлилась почти 3,5 часа
Пленарная сессия Восточного экономического форума в этом году продлилась почти 3,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:43+0300
2026-09-03T12:43+0300
2026-09-03T12:43+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Пленарная сессия Восточного экономического форума в этом году продлилась почти 3,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Пленарное заседание форума началось примерно в 9 часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли президент России Владимир Путин, президент Индонезии Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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мировая экономика, индонезия, монголия, мьянма, владимир путин, прабово субианто, дин сюэсян, вэф, госсовет
Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, МОНГОЛИЯ, МЬЯНМА, Владимир Путин, Прабово Субианто, Дин Сюэсян, ВЭФ, Госсовет
Пленарная сессия Восточного экономического форума продлилась почти 3,5 часа
Пленарная сессия Восточного экономического форума в этом году продлилась почти 3,5 часа
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Пленарная сессия Восточного экономического форума в этом году продлилась почти 3,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Пленарное заседание форума началось примерно в 9 часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли президент России Владимир Путин, президент Индонезии Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.