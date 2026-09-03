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Пленарная сессия Восточного экономического форума продлилась почти 3,5 часа

Пленарная сессия Восточного экономического форума продлилась почти 3,5 часа - 03.09.2026, ПРАЙМ

Пленарная сессия Восточного экономического форума продлилась почти 3,5 часа

Пленарная сессия Восточного экономического форума в этом году продлилась почти 3,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:43+0300

2026-09-03T12:43+0300

2026-09-03T12:43+0300

мировая экономика

индонезия

монголия

мьянма

владимир путин

прабово субианто

дин сюэсян

вэф

госсовет

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Пленарная сессия Восточного экономического форума в этом году продлилась почти 3,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. Пленарное заседание форума началось примерно в 9 часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли президент России Владимир Путин, президент Индонезии Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

индонезия

монголия

мьянма

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мировая экономика, индонезия, монголия, мьянма, владимир путин, прабово субианто, дин сюэсян, вэф, госсовет