https://1prime.ru/20260903/shohin-872996557.html

Шохин предложил провести встречу с бизнесом для обсуждения префежима

Шохин предложил провести встречу с бизнесом для обсуждения префежима - 03.09.2026, ПРАЙМ

Шохин предложил провести встречу с бизнесом для обсуждения префежима

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил Минвостокразвития России провести встречу с бизнесом для детального... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:21+0300

2026-09-03T15:21+0300

2026-09-03T16:05+0300

бизнес

россия

дальний восток

арктика

владивосток

александр шохин

владимир путин

минвостокразвития

рспп

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872996557.jpg?1788440712

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил Минвостокразвития России провести встречу с бизнесом для детального обсуждения параметров нового преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике. Ранее в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин сообщил, что власти запустят беспрецедентную систему поддержки бизнеса - с 1 января 2027 года на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим. Он пояснил, что инвестиционные проекты в любой точке Дальнего Востока и Арктике смогут рассчитывать на льготы, преференции не будут привязаны к какой-то конкретной особой экономической зоне или территории опережающего развития. "Просили бы Минвостокразвития России провести с бизнесом, в том числе на площадке РСПП, детальные обсуждения конкретных параметров нового префрежима – такой диалог принципиален для обеспечения его максимальной эффективности", - сказал Шохин, которого цитирует пресс-служба РСПП. Он отдельно поблагодарил за озвученный президентом России подход о неизменности условий поддержки для действующих резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток, что создаст предсказуемую деловую среду для уже запущенных проектов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

арктика

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, арктика, владивосток, александр шохин, владимир путин, минвостокразвития, рспп, вэф