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Шохин предложил провести встречу с бизнесом для обсуждения префежима - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Шохин предложил провести встречу с бизнесом для обсуждения префежима
Шохин предложил провести встречу с бизнесом для обсуждения префежима - 03.09.2026, ПРАЙМ
Шохин предложил провести встречу с бизнесом для обсуждения префежима
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил Минвостокразвития России провести встречу с бизнесом для детального... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:21+0300
2026-09-03T16:05+0300
бизнес
россия
дальний восток
арктика
владивосток
александр шохин
владимир путин
минвостокразвития
рспп
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил Минвостокразвития России провести встречу с бизнесом для детального обсуждения параметров нового преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике. Ранее в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин сообщил, что власти запустят беспрецедентную систему поддержки бизнеса - с 1 января 2027 года на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим. Он пояснил, что инвестиционные проекты в любой точке Дальнего Востока и Арктике смогут рассчитывать на льготы, преференции не будут привязаны к какой-то конкретной особой экономической зоне или территории опережающего развития. "Просили бы Минвостокразвития России провести с бизнесом, в том числе на площадке РСПП, детальные обсуждения конкретных параметров нового префрежима – такой диалог принципиален для обеспечения его максимальной эффективности", - сказал Шохин, которого цитирует пресс-служба РСПП. Он отдельно поблагодарил за озвученный президентом России подход о неизменности условий поддержки для действующих резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток, что создаст предсказуемую деловую среду для уже запущенных проектов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, дальний восток, арктика, владивосток, александр шохин, владимир путин, минвостокразвития, рспп, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Александр Шохин, Владимир Путин, Минвостокразвития, РСПП, ВЭФ, ВЭФ-2026
15:21 03.09.2026 (обновлено: 16:05 03.09.2026)
 
Шохин предложил провести встречу с бизнесом для обсуждения префежима

Глава РСПП Шохин предложил провести встречу с бизнесом для обсуждения префежима

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил Минвостокразвития России провести встречу с бизнесом для детального обсуждения параметров нового преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике.
Ранее в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин сообщил, что власти запустят беспрецедентную систему поддержки бизнеса - с 1 января 2027 года на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим. Он пояснил, что инвестиционные проекты в любой точке Дальнего Востока и Арктике смогут рассчитывать на льготы, преференции не будут привязаны к какой-то конкретной особой экономической зоне или территории опережающего развития.
"Просили бы Минвостокразвития России провести с бизнесом, в том числе на площадке РСПП, детальные обсуждения конкретных параметров нового префрежима – такой диалог принципиален для обеспечения его максимальной эффективности", - сказал Шохин, которого цитирует пресс-служба РСПП.
Он отдельно поблагодарил за озвученный президентом России подход о неизменности условий поддержки для действующих резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток, что создаст предсказуемую деловую среду для уже запущенных проектов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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