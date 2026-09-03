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Россия потребовала от Норвегии выполнения Договора о Шпицбергене - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Россия потребовала от Норвегии выполнения Договора о Шпицбергене
Россия потребовала от Норвегии выполнения Договора о Шпицбергене - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия потребовала от Норвегии выполнения Договора о Шпицбергене
Россия требует от Норвегии выполнения обязательств по Договору о Шпицбергене, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя арест... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:03+0300
2026-09-03T15:27+0300
россия
норвегия
нафтогаз украины
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия требует от Норвегии выполнения обязательств по Договору о Шпицбергене, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя арест российского судна.Норвегия в среду наложила арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене."Требуем от Норвегии выполнения своих обязательств по Договору (о Шпицбергене - ред.), включая недискриминационное отношение к другим его участникам и неиспользование архипелага как инструмента давления в несвязанных с ним спорах", - сказал посол агентству.Он отметил, что Россия исходит из того, что при дальнейшем рассмотрении дела об арестованном судне должны приниматься во внимание положения Договора о Шпицбергене 1920 года и особый правовой режим архипелага.По словам Корчунова, на фоне распространения Норвегией нелегитимных антироссийских санкций судно остается единственным каналом жизнеобеспечения российских поселков на архипелаге, хозяйственная деятельность которых осуществляется в строгом соответствии с Договором.
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россия, норвегия, нафтогаз украины
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Нафтогаз Украины
15:03 03.09.2026 (обновлено: 15:27 03.09.2026)
 
Россия потребовала от Норвегии выполнения Договора о Шпицбергене

Посол России в Осло Корчунов: Россия требует от Норвегии выполнения Договора о Шпицбергене

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия требует от Норвегии выполнения обязательств по Договору о Шпицбергене, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя арест российского судна.
Норвегия в среду наложила арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
"Требуем от Норвегии выполнения своих обязательств по Договору (о Шпицбергене - ред.), включая недискриминационное отношение к другим его участникам и неиспользование архипелага как инструмента давления в несвязанных с ним спорах", - сказал посол агентству.
Он отметил, что Россия исходит из того, что при дальнейшем рассмотрении дела об арестованном судне должны приниматься во внимание положения Договора о Шпицбергене 1920 года и особый правовой режим архипелага.
По словам Корчунова, на фоне распространения Норвегией нелегитимных антироссийских санкций судно остается единственным каналом жизнеобеспечения российских поселков на архипелаге, хозяйственная деятельность которых осуществляется в строгом соответствии с Договором.
 
РОССИЯНОРВЕГИЯНафтогаз Украины
 
 
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