https://1prime.ru/20260903/shpitsbergen-872995718.html

Россия потребовала от Норвегии выполнения Договора о Шпицбергене

Россия потребовала от Норвегии выполнения Договора о Шпицбергене - 03.09.2026, ПРАЙМ

Россия потребовала от Норвегии выполнения Договора о Шпицбергене

Россия требует от Норвегии выполнения обязательств по Договору о Шпицбергене, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя арест... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:03+0300

2026-09-03T15:03+0300

2026-09-03T15:27+0300

россия

норвегия

нафтогаз украины

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872995718.jpg?1788438474

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Россия требует от Норвегии выполнения обязательств по Договору о Шпицбергене, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов, комментируя арест российского судна.Норвегия в среду наложила арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене."Требуем от Норвегии выполнения своих обязательств по Договору (о Шпицбергене - ред.), включая недискриминационное отношение к другим его участникам и неиспользование архипелага как инструмента давления в несвязанных с ним спорах", - сказал посол агентству.Он отметил, что Россия исходит из того, что при дальнейшем рассмотрении дела об арестованном судне должны приниматься во внимание положения Договора о Шпицбергене 1920 года и особый правовой режим архипелага.По словам Корчунова, на фоне распространения Норвегией нелегитимных антироссийских санкций судно остается единственным каналом жизнеобеспечения российских поселков на архипелаге, хозяйственная деятельность которых осуществляется в строгом соответствии с Договором.

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, норвегия, нафтогаз украины