https://1prime.ru/20260903/skvortsov-873009065.html
Скворцов сравнил российскую экономику с медведем
Скворцов сравнил российскую экономику с медведем - 03.09.2026, ПРАЙМ
Скворцов сравнил российскую экономику с медведем
Российскую экономику можно сравнить с медведем, который может "гораздо больше, чем ему позволяют", выразил мнение в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2026... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T20:38+0300
2026-09-03T20:38+0300
2026-09-03T20:38+0300
банки
россия
владивосток
сбербанк
опора россии
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873009065.jpg?1788457085
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российскую экономику можно сравнить с медведем, который может "гораздо больше, чем ему позволяют", выразил мнение в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2026 зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
"Мне кажется, что сейчас надо сравнивать с животным в зоопарке, которое в силу внешних ограничений вынуждено сидеть в жестких условиях: в виде ключевой ставки, в виде других ограничений и не может полностью свой потенциал реализовать. Не может бежать так быстро, как хочет, не может прыгнуть высоко так, как умеет, не может где-то даже и рычать на всех так, ему хочется", - ответил Скворцов на вопрос, с каким бы животным он сравнил российскую экономику.
По мнению собеседника агентства, российская экономика имеет "гораздо больший потенциал, чем то, как она сегодня выглядит".
"Самое лучшее животное - это животное, которое в природе, в естественной среде обитания. Вот хочется, чтобы нашу экономику тоже уже выпустили поскорее в естественную среду обитания и перестали ограничивать", - отметил финансовый директор Сбербанка.
"Вообще Россия традиционно ассоциируется с медведем. Мишка может гораздо больше, чем ему позволяют", - подытожил он.
Ранее советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках сессии на ВЭФ сравнил российскую экономику с выносливым верблюдом, так как это животное, которое может жить в самых экстремальных условиях.
В свою очередь, по мнению главы "Опоры России" Александра Калинина, экономику России можно сравнить с белым медведем, ведь он умеет выживать в суровых условиях, а его популяция сохраняется благодаря занесению в Красную книгу, так же и экономике помогают меры государства.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, россия, владивосток, сбербанк, опора россии, вэф
Банки, РОССИЯ, Владивосток, Сбербанк, Опора России, ВЭФ
Скворцов сравнил российскую экономику с медведем
Зампред правления Сбербанка Скворцов: российскую экономику можно сравнить с медведем
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российскую экономику можно сравнить с медведем, который может "гораздо больше, чем ему позволяют", выразил мнение в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2026 зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
"Мне кажется, что сейчас надо сравнивать с животным в зоопарке, которое в силу внешних ограничений вынуждено сидеть в жестких условиях: в виде ключевой ставки, в виде других ограничений и не может полностью свой потенциал реализовать. Не может бежать так быстро, как хочет, не может прыгнуть высоко так, как умеет, не может где-то даже и рычать на всех так, ему хочется", - ответил Скворцов на вопрос, с каким бы животным он сравнил российскую экономику.
По мнению собеседника агентства, российская экономика имеет "гораздо больший потенциал, чем то, как она сегодня выглядит".
"Самое лучшее животное - это животное, которое в природе, в естественной среде обитания. Вот хочется, чтобы нашу экономику тоже уже выпустили поскорее в естественную среду обитания и перестали ограничивать", - отметил финансовый директор Сбербанка.
"Вообще Россия традиционно ассоциируется с медведем. Мишка может гораздо больше, чем ему позволяют", - подытожил он.
Ранее советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках сессии на ВЭФ сравнил российскую экономику с выносливым верблюдом, так как это животное, которое может жить в самых экстремальных условиях.
В свою очередь, по мнению главы "Опоры России" Александра Калинина, экономику России можно сравнить с белым медведем, ведь он умеет выживать в суровых условиях, а его популяция сохраняется благодаря занесению в Красную книгу, так же и экономике помогают меры государства.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.