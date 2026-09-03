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Скворцов сравнил российскую экономику с медведем

Скворцов сравнил российскую экономику с медведем - 03.09.2026, ПРАЙМ

Скворцов сравнил российскую экономику с медведем

Российскую экономику можно сравнить с медведем, который может "гораздо больше, чем ему позволяют", выразил мнение в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2026... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T20:38+0300

2026-09-03T20:38+0300

2026-09-03T20:38+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российскую экономику можно сравнить с медведем, который может "гораздо больше, чем ему позволяют", выразил мнение в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2026 зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. "Мне кажется, что сейчас надо сравнивать с животным в зоопарке, которое в силу внешних ограничений вынуждено сидеть в жестких условиях: в виде ключевой ставки, в виде других ограничений и не может полностью свой потенциал реализовать. Не может бежать так быстро, как хочет, не может прыгнуть высоко так, как умеет, не может где-то даже и рычать на всех так, ему хочется", - ответил Скворцов на вопрос, с каким бы животным он сравнил российскую экономику. По мнению собеседника агентства, российская экономика имеет "гораздо больший потенциал, чем то, как она сегодня выглядит". "Самое лучшее животное - это животное, которое в природе, в естественной среде обитания. Вот хочется, чтобы нашу экономику тоже уже выпустили поскорее в естественную среду обитания и перестали ограничивать", - отметил финансовый директор Сбербанка. "Вообще Россия традиционно ассоциируется с медведем. Мишка может гораздо больше, чем ему позволяют", - подытожил он. Ранее советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках сессии на ВЭФ сравнил российскую экономику с выносливым верблюдом, так как это животное, которое может жить в самых экстремальных условиях. В свою очередь, по мнению главы "Опоры России" Александра Калинина, экономику России можно сравнить с белым медведем, ведь он умеет выживать в суровых условиях, а его популяция сохраняется благодаря занесению в Красную книгу, так же и экономике помогают меры государства. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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банки, россия, владивосток, сбербанк, опора россии, вэф