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Словакия выступила против 12-месячного продления санкций против России - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Словакия выступила против 12-месячного продления санкций против России
Словакия выступила против 12-месячного продления санкций против России - 03.09.2026, ПРАЙМ
Словакия выступила против 12-месячного продления санкций против России
Словацкое правительство выступает против перехода на 12-месячное продление европейских санкций против России, пишет издание Politico со ссылкой на источники. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T19:49+0300
2026-09-03T19:49+0300
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Словацкое правительство выступает против перехода на 12-месячное продление европейских санкций против России, пишет издание Politico со ссылкой на источники. Ранее индивидуальные антироссийские санкции ЕС неоднократно продлевались на полгода. Последний раз это сделали в марте 2026 года - на период до 15 сентября 2026 года. "Правительство Словакии в среду отклонило предложение о продлении действия пакета индивидуальных санкций ЕС против России на 12 месяцев", - пишет Politico со ссылкой на дипломатов. МИД Словакии отказался комментировать эту информацию, заявив, что обсуждения по пересмотру сроков продления санкций продолжаются, пишет издание. Ожидается, что решение будет принято к 15 сентября. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, мировая экономика, словакия, запад, москва, politico, ес, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, Politico, ЕС, МИД
19:49 03.09.2026
 
Словакия выступила против 12-месячного продления санкций против России

Politico: Словакия выступает против 12-месячного продления санкций ЕС против России

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БРЮССЕЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Словацкое правительство выступает против перехода на 12-месячное продление европейских санкций против России, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее индивидуальные антироссийские санкции ЕС неоднократно продлевались на полгода. Последний раз это сделали в марте 2026 года - на период до 15 сентября 2026 года.
"Правительство Словакии в среду отклонило предложение о продлении действия пакета индивидуальных санкций ЕС против России на 12 месяцев", - пишет Politico со ссылкой на дипломатов.
МИД Словакии отказался комментировать эту информацию, заявив, что обсуждения по пересмотру сроков продления санкций продолжаются, пишет издание. Ожидается, что решение будет принято к 15 сентября.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
РОССИЯМировая экономикаСЛОВАКИЯЗАПАДМОСКВАPoliticoЕСМИД
 
 
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