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Число пассажиров, пропустивших стыковочные рейсы в ЕС, выросло в шесть раз

Число пассажиров, пропустивших стыковочные рейсы в ЕС, выросло в шесть раз - 03.09.2026, ПРАЙМ

Число пассажиров, пропустивших стыковочные рейсы в ЕС, выросло в шесть раз

Некоторые европейские авиакомпании сообщили о шестикратном росте числа пассажиров, которые не успели на стыковочные рейсы из-за многочасовых очередей на... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T14:08+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Некоторые европейские авиакомпании сообщили о шестикратном росте числа пассажиров, которые не успели на стыковочные рейсы из-за многочасовых очередей на пограничном контроле, передает газета Financial Times со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Новая автоматическая система контроля въезда и выезда в Шенгенской зоне (EES) полностью заработала с 10 апреля во всех странах Шенгена для граждан третьих стран. Теперь при первом въезде в Евросоюз они должны сделать фотографию и сдать отпечатки пальцев в аэропорту. После полного запуска EES в ряде крупных европейских аэропортов возникли продолжительные очереди. "Некоторые перевозчики сообщили о шестикратном росте числа пассажиров, которые не смогли совершить стыковочные рейсы после того, как их задержали в очередях, растянувшихся на несколько часов", - пишет газета. Кроме того, авиакомпании сообщили, что всего число пассажиров, пропустивших стыковочные рейсы в Европе, удвоилось за лето, отмечает Financial Times. Особенно сильно во время сезона отпусков пострадали такие аэропорты, как Корфу и Тенерифе, хотя чиновники ЕС считают, что с окончанием лета ситуация станет более управляемой, заявляет издание. В июле газета сообщала, что работу EES осложнили технические сбои и нехватка персонала. В настоящее время ряд стран пользуется предусмотренной правилами гибкостью, позволяющей в исключительных случаях временно приостанавливать сбор биометрических данных, чтобы избежать чрезмерных очередей. Эта возможность должна завершиться 6 сентября. По словам участников индустрии, которые приводит издание, это создает риск нового роста очередей и сбоев. При этом Еврокомиссия дала понять, что фактически позволит странам продолжать временно приостанавливать часть биометрических проверок при резком росте пассажиропотока, пишет Financial Times. Еврокомиссия также подчеркивает преимущества цифровой пограничной системы, передает газета. По данным органа, с момента запуска EES система зарегистрировала 180 миллионов въездов и выездов и позволила отказать во въезде 60 тысяч человек, включая более 1,7 тысячи представлявших угрозу безопасности.

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