https://1prime.ru/20260903/snezhkom-873002365.html
На месте "Снежкома" в Красногорске может появиться жилой район
На месте "Снежкома" в Красногорске может появиться жилой район - 03.09.2026, ПРАЙМ
На месте "Снежкома" в Красногорске может появиться жилой район
Жилой район с домами не выше 29 этажей может появиться на территории бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, рассказали РИА Недвижимость в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:02+0300
2026-09-03T17:02+0300
2026-09-03T17:02+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Жилой район с домами не выше 29 этажей может появиться на территории бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Как отметили в комитете, по правилам землепользования и застройки Подмосковья на месте "Снежкома" предусмотрена зона комплексного развития территории (КРТ), где могут построить жилье, социальные объекты, инженерную и транспортную инфраструктуру.
"Градостроительный регламент в отношении КРТ-100 в городском округе Красногорск предусматривает строительство 104 тысяч квадратных метров жилья с предельной этажностью 29 этажей, детского сада минимум на 275 мест, поликлиники минимум на 66 посещений в смену, а также финансирование инвестором создания не менее 502 новых мест в существующих школах", – уточнили в Мособлархитектуре.
Там также добавили, что по градостроительному регламенту площадь благоустройства и озеленения может составить более 16 тысяч "квадратов". "Что касается автомобильной и пешеходной инфраструктуры, то говорить о ней на данном этапе преждевременно. Документация по планировке рассматриваемой территории в целях жилищного строительства на сегодняшний день не утверждалась, разрешения на строительства не выдавались", - пояснили в комитете.
Горнолыжный комплекс "Снежком" построен в 2008 году группой "СУ-155" Михаила Балакина. В 2015 году компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые привели к банкротству всех ее структур, включая "Снежную горку". В 2023 году подмосковные власти приняли решение о сносе "Снежкома" в связи с аварийным состоянием комплекса.
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На месте "Снежкома" в Красногорске может появиться жилой район
Жилой район с домами не выше 29 этажей может появиться в Красногорске
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Жилой район с домами не выше 29 этажей может появиться на территории бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Как отметили в комитете, по правилам землепользования и застройки Подмосковья на месте "Снежкома" предусмотрена зона комплексного развития территории (КРТ), где могут построить жилье, социальные объекты, инженерную и транспортную инфраструктуру.
"Градостроительный регламент в отношении КРТ-100 в городском округе Красногорск предусматривает строительство 104 тысяч квадратных метров жилья с предельной этажностью 29 этажей, детского сада минимум на 275 мест, поликлиники минимум на 66 посещений в смену, а также финансирование инвестором создания не менее 502 новых мест в существующих школах", – уточнили в Мособлархитектуре.
Там также добавили, что по градостроительному регламенту площадь благоустройства и озеленения может составить более 16 тысяч "квадратов". "Что касается автомобильной и пешеходной инфраструктуры, то говорить о ней на данном этапе преждевременно. Документация по планировке рассматриваемой территории в целях жилищного строительства на сегодняшний день не утверждалась, разрешения на строительства не выдавались", - пояснили в комитете.
Горнолыжный комплекс "Снежком" построен в 2008 году группой "СУ-155" Михаила Балакина. В 2015 году компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые привели к банкротству всех ее структур, включая "Снежную горку". В 2023 году подмосковные власти приняли решение о сносе "Снежкома" в связи с аварийным состоянием комплекса.