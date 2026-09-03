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На месте "Снежкома" в Красногорске может появиться жилой район - 03.09.2026, ПРАЙМ
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На месте "Снежкома" в Красногорске может появиться жилой район
На месте "Снежкома" в Красногорске может появиться жилой район - 03.09.2026, ПРАЙМ
На месте "Снежкома" в Красногорске может появиться жилой район
Жилой район с домами не выше 29 этажей может появиться на территории бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, рассказали РИА Недвижимость в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:02+0300
2026-09-03T17:02+0300
недвижимость
бизнес
московская область
подмосковье
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Жилой район с домами не выше 29 этажей может появиться на территории бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Как отметили в комитете, по правилам землепользования и застройки Подмосковья на месте "Снежкома" предусмотрена зона комплексного развития территории (КРТ), где могут построить жилье, социальные объекты, инженерную и транспортную инфраструктуру. "Градостроительный регламент в отношении КРТ-100 в городском округе Красногорск предусматривает строительство 104 тысяч квадратных метров жилья с предельной этажностью 29 этажей, детского сада минимум на 275 мест, поликлиники минимум на 66 посещений в смену, а также финансирование инвестором создания не менее 502 новых мест в существующих школах", – уточнили в Мособлархитектуре. Там также добавили, что по градостроительному регламенту площадь благоустройства и озеленения может составить более 16 тысяч "квадратов". "Что касается автомобильной и пешеходной инфраструктуры, то говорить о ней на данном этапе преждевременно. Документация по планировке рассматриваемой территории в целях жилищного строительства на сегодняшний день не утверждалась, разрешения на строительства не выдавались", - пояснили  в комитете. Горнолыжный комплекс "Снежком" построен в 2008 году группой "СУ-155" Михаила Балакина. В 2015 году компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые привели к банкротству всех ее структур, включая "Снежную горку". В 2023 году подмосковные власти приняли решение о сносе "Снежкома" в связи с аварийным состоянием комплекса.
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недвижимость, бизнес, московская область, подмосковье
Недвижимость, Бизнес, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
17:02 03.09.2026
 
На месте "Снежкома" в Красногорске может появиться жилой район

Жилой район с домами не выше 29 этажей может появиться в Красногорске

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Жилой район с домами не выше 29 этажей может появиться на территории бывшего горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Как отметили в комитете, по правилам землепользования и застройки Подмосковья на месте "Снежкома" предусмотрена зона комплексного развития территории (КРТ), где могут построить жилье, социальные объекты, инженерную и транспортную инфраструктуру.
"Градостроительный регламент в отношении КРТ-100 в городском округе Красногорск предусматривает строительство 104 тысяч квадратных метров жилья с предельной этажностью 29 этажей, детского сада минимум на 275 мест, поликлиники минимум на 66 посещений в смену, а также финансирование инвестором создания не менее 502 новых мест в существующих школах", – уточнили в Мособлархитектуре.
Там также добавили, что по градостроительному регламенту площадь благоустройства и озеленения может составить более 16 тысяч "квадратов". "Что касается автомобильной и пешеходной инфраструктуры, то говорить о ней на данном этапе преждевременно. Документация по планировке рассматриваемой территории в целях жилищного строительства на сегодняшний день не утверждалась, разрешения на строительства не выдавались", - пояснили  в комитете.
Горнолыжный комплекс "Снежком" построен в 2008 году группой "СУ-155" Михаила Балакина. В 2015 году компания столкнулась с финансовыми проблемами, которые привели к банкротству всех ее структур, включая "Снежную горку". В 2023 году подмосковные власти приняли решение о сносе "Снежкома" в связи с аварийным состоянием комплекса.
 
НедвижимостьБизнесМосковская областьПОДМОСКОВЬЕ
 
 
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