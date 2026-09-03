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Собянин открыл участок МСД вдоль Каспийской улицы в Москве

Собянин открыл участок МСД вдоль Каспийской улицы в Москве - 03.09.2026, ПРАЙМ

Собянин открыл участок МСД вдоль Каспийской улицы в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль Каспийской улицы от Севанской улицы до Павелецкого направления... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:06+0300

2026-09-03T15:06+0300

2026-09-03T15:06+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль Каспийской улицы от Севанской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). "В этом году большая дорожная программа в Москве реализуется - около 100 километров дорог, 18 инженерных сооружений. Это путепроводы, тоннели, эстакады. Один из таких важных участков - тот, на котором мы находимся. Это часть проекта спрямления Московского скоростного диаметра, через который каждый день проезжают около 400 тысяч автомобилистов", - сказал Собянин, открывая участок МСД. По его словам, проект имеет общегородское значение. "Общий проект спрямления будет закончен до конца года, но сегодня запускается наиболее сложный участок, включающий в себя шесть инженерных сооружений, проходящий вдоль железной дороги. Очень сложный, но очень важный участок. Поехали", - сказал мэр. Как уточнили в столичной мэрии, строительство спрямления финального участка МСД от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД было начато в августе 2023 года. Трасса длиной порядка 4 километра берет начало от Кантемировской улицы, проходит по Каспийской улице и далее вдоль путей второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) пересекает улицы: Медиков, Ереванская, Луганская, Севанская, Бакинская. В мэрии сообщили, что в сентябре 2026 года в ходе первого этапа было завершено строительство и реконструкция 5,4 километра дорог, а также открыты шесть искусственных сооружений общей протяженностью свыше 2 километров. До конца 2026 года в рамках второго этапа планируется завершить реконструкцию участка вдоль Каспийской улицы - от Севанской улицы до улицы Медиков. Общая протяженность дорог на данном участке составит 2,3 километра, отмечается в сообщении. Ввод финального участка МСД улучшит транспортное обслуживание порядка 700 тысяч жителей юга Москвы, добавили в мэрии. Движение по основному ходу Московского скоростного диаметра было открыто 9 сентября 2023 года.

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бизнес, россия, москва, сергей собянин