https://1prime.ru/20260903/sobstvenniki-872958347.html

Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд руб

Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд руб - 03.09.2026, ПРАЙМ

Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд руб

Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов заключили специнвестконтракты (СПИК), по которым к 2033 году вложат около 360 миллиардов рублей в... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T04:11+0300

2026-09-03T04:11+0300

2026-09-03T04:11+0300

бизнес

россия

владивосток

антон алиханов

денис мантуров

минпромторг

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872958347.jpg?1788397910

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов заключили специнвестконтракты (СПИК), по которым к 2033 году вложат около 360 миллиардов рублей в развитие мощностей, следует из слов главы Минпромторга России Антона Алиханова на Восточном экономическом форуме. "С новыми собственниками заключены СПИКи, которые обязывают повышать локализацию, что мы четко контролируем. Инвесторами уже вложено около 120 миллиардов рублей в развитие мощностей, и к моменту завершения СПИКов (2033 год) эта сумма утроится", - сказал министр. Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов было инвестировано порядка 100 миллиардов рублей. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг, вэф