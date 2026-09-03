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Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд руб - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд руб
Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд руб - 03.09.2026, ПРАЙМ
Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд руб
Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов заключили специнвестконтракты (СПИК), по которым к 2033 году вложат около 360 миллиардов рублей в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:11+0300
2026-09-03T04:11+0300
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россия
владивосток
антон алиханов
денис мантуров
минпромторг
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов заключили специнвестконтракты (СПИК), по которым к 2033 году вложат около 360 миллиардов рублей в развитие мощностей, следует из слов главы Минпромторга России Антона Алиханова на Восточном экономическом форуме. "С новыми собственниками заключены СПИКи, которые обязывают повышать локализацию, что мы четко контролируем. Инвесторами уже вложено около 120 миллиардов рублей в развитие мощностей, и к моменту завершения СПИКов (2033 год) эта сумма утроится", - сказал министр. Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов было инвестировано порядка 100 миллиардов рублей. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Минпромторг, ВЭФ
04:11 03.09.2026
 
Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд руб

Алиханов: новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов заключили специнвестконтракты (СПИК), по которым к 2033 году вложат около 360 миллиардов рублей в развитие мощностей, следует из слов главы Минпромторга России Антона Алиханова на Восточном экономическом форуме.
"С новыми собственниками заключены СПИКи, которые обязывают повышать локализацию, что мы четко контролируем. Инвесторами уже вложено около 120 миллиардов рублей в развитие мощностей, и к моменту завершения СПИКов (2033 год) эта сумма утроится", - сказал министр.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов было инвестировано порядка 100 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯВладивостокАнтон АлихановДенис МантуровМинпромторгВЭФ
 
 
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