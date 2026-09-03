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Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд руб
Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд руб - 03.09.2026, ПРАЙМ
Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд руб
Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов заключили специнвестконтракты (СПИК), по которым к 2033 году вложат около 360 миллиардов рублей в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:11+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов заключили специнвестконтракты (СПИК), по которым к 2033 году вложат около 360 миллиардов рублей в развитие мощностей, следует из слов главы Минпромторга России Антона Алиханова на Восточном экономическом форуме.
"С новыми собственниками заключены СПИКи, которые обязывают повышать локализацию, что мы четко контролируем. Инвесторами уже вложено около 120 миллиардов рублей в развитие мощностей, и к моменту завершения СПИКов (2033 год) эта сумма утроится", - сказал министр.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов было инвестировано порядка 100 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Минпромторг, ВЭФ
Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд руб
Алиханов: новые собственники оставленных иностранцами автозаводов вложат 360 млрд рублей
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Новые собственники оставленных иностранцами автозаводов заключили специнвестконтракты (СПИК), по которым к 2033 году вложат около 360 миллиардов рублей в развитие мощностей, следует из слов главы Минпромторга России Антона Алиханова на Восточном экономическом форуме.
"С новыми собственниками заключены СПИКи, которые обязывают повышать локализацию, что мы четко контролируем. Инвесторами уже вложено около 120 миллиардов рублей в развитие мощностей, и к моменту завершения СПИКов (2033 год) эта сумма утроится", - сказал министр.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов было инвестировано порядка 100 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.