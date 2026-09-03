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"Соллерс" с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов - 03.09.2026, ПРАЙМ
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"Соллерс" с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов
"Соллерс" с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Соллерс" с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов
Завод группы "Соллерс" во Владивостоке с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов и имеет потенциал для наращивания объемов производства, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
бизнес
россия
владивосток
антон алиханов
соллерс
минпромторг
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Завод группы "Соллерс" во Владивостоке с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов и имеет потенциал для наращивания объемов производства, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ВЭФ-2026. "На мощностях производственной площадки группы "Соллерс" во Владивостоке производятся две модели туристических автобусов (SA6 и SA9) - с момента запуска их производства в сентябре 2024 года предприятие сыграло важную роль в освоении этого сегмента автотехники", - сказал министр. "За все время "Соллерс" уже выпустил более сотни туристических автобусов, есть большой потенциал для наращивания этих объемов", - добавил он. Алиханов отметил, что в производстве такого класса техники многое зависит от потребности и долгосрочного заказа со стороны туристических организаций и иных клиентов. Министерство, в свою очередь, продолжает реализацию программы льготного лизинга, в рамках которой можно приобрести туристические автобусы отечественного производства со скидкой 20% (до 2 миллионов рублей), заключил Алиханов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.  
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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, соллерс, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Соллерс, Минпромторг, ВЭФ
17:18 03.09.2026
 
"Соллерс" с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов

Алиханов: "Соллерс" с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Завод группы "Соллерс" во Владивостоке с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов и имеет потенциал для наращивания объемов производства, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ВЭФ-2026.
"На мощностях производственной площадки группы "Соллерс" во Владивостоке производятся две модели туристических автобусов (SA6 и SA9) - с момента запуска их производства в сентябре 2024 года предприятие сыграло важную роль в освоении этого сегмента автотехники", - сказал министр.
"За все время "Соллерс" уже выпустил более сотни туристических автобусов, есть большой потенциал для наращивания этих объемов", - добавил он.
Алиханов отметил, что в производстве такого класса техники многое зависит от потребности и долгосрочного заказа со стороны туристических организаций и иных клиентов.
Министерство, в свою очередь, продолжает реализацию программы льготного лизинга, в рамках которой можно приобрести туристические автобусы отечественного производства со скидкой 20% (до 2 миллионов рублей), заключил Алиханов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
 
БизнесРОССИЯВладивостокАнтон АлихановСоллерсМинпромторгВЭФ
 
 
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