https://1prime.ru/20260903/sollers-873003677.html
"Соллерс" с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов
"Соллерс" с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Соллерс" с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов
Завод группы "Соллерс" во Владивостоке с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов и имеет потенциал для наращивания объемов производства, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
бизнес
россия
владивосток
антон алиханов
соллерс
минпромторг
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873003677.jpg?1788445084
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Завод группы "Соллерс" во Владивостоке с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов и имеет потенциал для наращивания объемов производства, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ВЭФ-2026.
"На мощностях производственной площадки группы "Соллерс" во Владивостоке производятся две модели туристических автобусов (SA6 и SA9) - с момента запуска их производства в сентябре 2024 года предприятие сыграло важную роль в освоении этого сегмента автотехники", - сказал министр.
"За все время "Соллерс" уже выпустил более сотни туристических автобусов, есть большой потенциал для наращивания этих объемов", - добавил он.
Алиханов отметил, что в производстве такого класса техники многое зависит от потребности и долгосрочного заказа со стороны туристических организаций и иных клиентов.
Министерство, в свою очередь, продолжает реализацию программы льготного лизинга, в рамках которой можно приобрести туристические автобусы отечественного производства со скидкой 20% (до 2 миллионов рублей), заключил Алиханов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, соллерс, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Соллерс, Минпромторг, ВЭФ
"Соллерс" с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов
Алиханов: "Соллерс" с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Завод группы "Соллерс" во Владивостоке с 2024 года произвел более сотни туристических автобусов и имеет потенциал для наращивания объемов производства, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ВЭФ-2026.
"На мощностях производственной площадки группы "Соллерс" во Владивостоке производятся две модели туристических автобусов (SA6 и SA9) - с момента запуска их производства в сентябре 2024 года предприятие сыграло важную роль в освоении этого сегмента автотехники", - сказал министр.
"За все время "Соллерс" уже выпустил более сотни туристических автобусов, есть большой потенциал для наращивания этих объемов", - добавил он.
Алиханов отметил, что в производстве такого класса техники многое зависит от потребности и долгосрочного заказа со стороны туристических организаций и иных клиентов.
Министерство, в свою очередь, продолжает реализацию программы льготного лизинга, в рамках которой можно приобрести туристические автобусы отечественного производства со скидкой 20% (до 2 миллионов рублей), заключил Алиханов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.