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"Совкомбанк Лизинг" запустил сервис для оплаты парковок по номеру авто
"Совкомбанк Лизинг" запустил сервис для оплаты парковок по номеру авто - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Совкомбанк Лизинг" запустил сервис для оплаты парковок по номеру авто
Совкомбанк Лизинг совместно с проектом "Хиппо Паркинг" запустил сервис "КарПэй", который превращает государственный номер автомобиля в платежный инструмент... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:20+0300
2026-09-03T17:20+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Совкомбанк Лизинг совместно с проектом "Хиппо Паркинг" запустил сервис "КарПэй", который превращает государственный номер автомобиля в платежный инструмент. Решение позволяет оплачивать парковку в торговых центрах полностью автоматически и бесконтактно, без паркоматов и очередей на выезд."Реализация сервиса "КарПэй" для наших лизинговых клиентов является логичным шагом реализации стратегии развития клиентского сервиса и повышения клиентской лояльности в рамках всей Группы Совкомбанка. Ранее сервис "КарПэй" был интегрирован для розничных клиентов банка, мы получили хороший отклик от пользователей продукта, и теперь готовы масштабировать сервис и для сегмента корпоративных клиентов", — отметил председатель совета директоров ООО "Совкомбанк Лизинг" Артем Языков.Благодаря финтех-решениям на базе искусственного интеллекта государственный номер автомобиля становится идентификатором платежа, а само транспортное средство — полноценным платежным "хабом". Система лояльности предусматривает, что Совкомбанк Лизинг покрывает часть стоимости парковочного времени клиентов.Сервис доступен для всех клиентов Совкомбанк Лизинга, заключивших договор лизинга с 1 сентября 2026 года с включенной опцией услуг для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Для использования "КарПэй" достаточно подключить его в личном кабинете после оформления договора.В настоящее время сервис работает более чем на 250 парковках "Хиппо Паркинг" по всей России — от Калининграда до Дальнего Востока, и их количество постоянно растет.Как сообщил директор по продуктам (CPO) проекта "Хиппо Паркинг" Тимур Кузеев, сотрудничество с Группой Совкомбанка будет расширяться. "Парковки — только начало: уже ведется техническая интеграция "КарПэй" с сетями АЗС, а далее — с электрозарядными станциями. Наша цель — охватить все высокочастотные сервисы жизненного цикла автомобиля", — пояснил он."КарПэй" внедряет инновационные методы оплаты, которые упрощают пользовательский опыт и делают взаимодействие с городской инфраструктурой более комфортным.
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бизнес, банки, финансы, калининград, дальний восток, совкомбанк лизинг, парковка
Бизнес, Банки, Финансы, КАЛИНИНГРАД, Дальний Восток, Совкомбанк Лизинг, парковка
"Совкомбанк Лизинг" запустил сервис для оплаты парковок по номеру авто
"Совкомбанк Лизинг" запустил автоматическую оплату парковок по номеру автомобиля
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Совкомбанк Лизинг совместно с проектом "Хиппо Паркинг" запустил сервис "КарПэй", который превращает государственный номер автомобиля в платежный инструмент. Решение позволяет оплачивать парковку в торговых центрах полностью автоматически и бесконтактно, без паркоматов и очередей на выезд.
"Реализация сервиса "КарПэй" для наших лизинговых клиентов является логичным шагом реализации стратегии развития клиентского сервиса и повышения клиентской лояльности в рамках всей Группы Совкомбанка. Ранее сервис "КарПэй" был интегрирован для розничных клиентов банка, мы получили хороший отклик от пользователей продукта, и теперь готовы масштабировать сервис и для сегмента корпоративных клиентов", — отметил председатель совета директоров ООО "Совкомбанк Лизинг
" Артем Языков.
Благодаря финтех-решениям на базе искусственного интеллекта государственный номер автомобиля становится идентификатором платежа, а само транспортное средство — полноценным платежным "хабом". Система лояльности предусматривает, что Совкомбанк Лизинг покрывает часть стоимости парковочного времени клиентов.
Сервис доступен для всех клиентов Совкомбанк Лизинга, заключивших договор лизинга с 1 сентября 2026 года с включенной опцией услуг для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Для использования "КарПэй" достаточно подключить его в личном кабинете после оформления договора.
В настоящее время сервис работает более чем на 250 парковках "Хиппо Паркинг" по всей России — от Калининграда
до Дальнего Востока
, и их количество постоянно растет.
Как сообщил директор по продуктам (CPO) проекта "Хиппо Паркинг" Тимур Кузеев, сотрудничество с Группой Совкомбанка будет расширяться. "Парковки — только начало: уже ведется техническая интеграция "КарПэй" с сетями АЗС, а далее — с электрозарядными станциями. Наша цель — охватить все высокочастотные сервисы жизненного цикла автомобиля", — пояснил он.
"КарПэй" внедряет инновационные методы оплаты, которые упрощают пользовательский опыт и делают взаимодействие с городской инфраструктурой более комфортным.