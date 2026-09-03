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"Совкомбанк Лизинг" запустил сервис для оплаты парковок по номеру авто

"Совкомбанк Лизинг" запустил сервис для оплаты парковок по номеру авто - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Совкомбанк Лизинг" запустил сервис для оплаты парковок по номеру авто

Совкомбанк Лизинг совместно с проектом "Хиппо Паркинг" запустил сервис "КарПэй", который превращает государственный номер автомобиля в платежный инструмент... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:20+0300

2026-09-03T17:20+0300

2026-09-03T17:20+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Совкомбанк Лизинг совместно с проектом "Хиппо Паркинг" запустил сервис "КарПэй", который превращает государственный номер автомобиля в платежный инструмент. Решение позволяет оплачивать парковку в торговых центрах полностью автоматически и бесконтактно, без паркоматов и очередей на выезд."Реализация сервиса "КарПэй" для наших лизинговых клиентов является логичным шагом реализации стратегии развития клиентского сервиса и повышения клиентской лояльности в рамках всей Группы Совкомбанка. Ранее сервис "КарПэй" был интегрирован для розничных клиентов банка, мы получили хороший отклик от пользователей продукта, и теперь готовы масштабировать сервис и для сегмента корпоративных клиентов", — отметил председатель совета директоров ООО "Совкомбанк Лизинг" Артем Языков.Благодаря финтех-решениям на базе искусственного интеллекта государственный номер автомобиля становится идентификатором платежа, а само транспортное средство — полноценным платежным "хабом". Система лояльности предусматривает, что Совкомбанк Лизинг покрывает часть стоимости парковочного времени клиентов.Сервис доступен для всех клиентов Совкомбанк Лизинга, заключивших договор лизинга с 1 сентября 2026 года с включенной опцией услуг для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Для использования "КарПэй" достаточно подключить его в личном кабинете после оформления договора.В настоящее время сервис работает более чем на 250 парковках "Хиппо Паркинг" по всей России — от Калининграда до Дальнего Востока, и их количество постоянно растет.Как сообщил директор по продуктам (CPO) проекта "Хиппо Паркинг" Тимур Кузеев, сотрудничество с Группой Совкомбанка будет расширяться. "Парковки — только начало: уже ведется техническая интеграция "КарПэй" с сетями АЗС, а далее — с электрозарядными станциями. Наша цель — охватить все высокочастотные сервисы жизненного цикла автомобиля", — пояснил он."КарПэй" внедряет инновационные методы оплаты, которые упрощают пользовательский опыт и делают взаимодействие с городской инфраструктурой более комфортным.

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бизнес, банки, финансы, калининград, дальний восток, совкомбанк лизинг, парковка