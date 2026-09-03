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CNN: США обеспечили проход 40 судов через Ормузский пролив за сутки
CNN: США обеспечили проход 40 судов через Ормузский пролив за сутки - 03.09.2026, ПРАЙМ
CNN: США обеспечили проход 40 судов через Ормузский пролив за сутки
Американские военные обеспечили проход 40 коммерческих судов через Ормузский пролив за сутки, это стало рекордным количеством с начала конфликта с Ираном,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:33+0300
2026-09-03T11:33+0300
2026-09-03T11:33+0300
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ормузский пролив
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Американские военные обеспечили проход 40 коммерческих судов через Ормузский пролив за сутки, это стало рекордным количеством с начала конфликта с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Американские военные во вторник сопроводили 40 коммерческих судов с 18 миллионами баррелей нефти через Ормузский пролив, что стало максимумом за время войны, на фоне нового обмена ударами между Ираном и США во вторник", - говорится в материале.
В ходе операции американцы сбили противокорабельные крылатые ракеты, а также противостояли дронам, заявили источники телеканала.
"Хотя вторничная операция прошла успешно, чиновники не испытывают иллюзий по поводу близости скорого разрешения конфликта, а энергетические компании по-прежнему обеспокоены колоссальными рисками, связанными с отправкой их судов через пролив даже в сопровождении военного конвоя", - сказано в публикации.
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мировая экономика, ормузский пролив, иран, сша, cnn
Мировая экономика, Ормузский пролив, ИРАН, США, CNN
CNN: США обеспечили проход 40 судов через Ормузский пролив за сутки
CNN: американские военные обеспечили проход 40 судов через Ормузский пролив за сутки
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Американские военные обеспечили проход 40 коммерческих судов через Ормузский пролив за сутки, это стало рекордным количеством с начала конфликта с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Американские военные во вторник сопроводили 40 коммерческих судов с 18 миллионами баррелей нефти через Ормузский пролив, что стало максимумом за время войны, на фоне нового обмена ударами между Ираном и США во вторник", - говорится в материале.
В ходе операции американцы сбили противокорабельные крылатые ракеты, а также противостояли дронам, заявили источники телеканала.
"Хотя вторничная операция прошла успешно, чиновники не испытывают иллюзий по поводу близости скорого разрешения конфликта, а энергетические компании по-прежнему обеспокоены колоссальными рисками, связанными с отправкой их судов через пролив даже в сопровождении военного конвоя", - сказано в публикации.