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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 2 тысячи

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 2 тысячи - 03.09.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 2 тысячи

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 августа, выросло на 2 тысячи по сравнению с пересмотренным значением... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:49+0300

2026-09-03T15:49+0300

2026-09-03T16:08+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 августа, выросло на 2 тысячи по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 204 тысячи - до 206 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics ждали роста показателя только до 205 тысяч с изначального уровня предшествующей недели в 203 тысячи.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 1500 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 207 250.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, выросло на 8 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,779 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша