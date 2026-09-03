https://1prime.ru/20260903/ssha-872997916.html
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 2 тысячи
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 2 тысячи - 03.09.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 2 тысячи
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 августа, выросло на 2 тысячи по сравнению с пересмотренным значением... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:49+0300
2026-09-03T15:49+0300
2026-09-03T16:08+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872997916.jpg?1788440881
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 августа, выросло на 2 тысячи по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 204 тысячи - до 206 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics ждали роста показателя только до 205 тысяч с изначального уровня предшествующей недели в 203 тысячи.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 1500 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 207 250.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, выросло на 8 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,779 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 2 тысячи
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло на 2 тысячи
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 августа, выросло на 2 тысячи по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 204 тысячи - до 206 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics ждали роста показателя только до 205 тысяч с изначального уровня предшествующей недели в 203 тысячи.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 1500 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 207 250.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 августа, выросло на 8 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,779 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.