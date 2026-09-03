https://1prime.ru/20260903/ssha-873008609.html
США исключили из санкционных списков швейцарскую DuLac Capital Ltd
США исключили из санкционных списков швейцарскую DuLac Capital Ltd - 03.09.2026, ПРАЙМ
США исключили из санкционных списков швейцарскую DuLac Capital Ltd
Соединенные Штаты исключили из санкционных списков швейцарскую компанию DuLac Capital Ltd и ее представительства в РФ, следует из данных управления по контролю... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T20:13+0300
2026-09-03T20:13+0300
2026-09-03T20:13+0300
бизнес
россия
сша
москва
санкт-петербург
минфин сша
ofac
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873008609.jpg?1788455634
ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты исключили из санкционных списков швейцарскую компанию DuLac Capital Ltd и ее представительства в РФ, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
OFAC удалило из санкционного списка записи, относящиеся к DuLac Capital Ltd и ее представительствам в Москве и Санкт-Петербурге.
DuLac Capital Ltd является швейцарской компанией по управлению активами и обслуживанию состоятельных семей со штаб-квартирой в Цюрихе, имевшей также подразделения в Москве и Санкт-Петербурге.
Компания была внесена США в санкционный список в 2023 году в связи с ее активностью на российском рынке финансовых услуг. На данный момент компания находится на стадии ликвидации в Швейцарии.
сша
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сша, москва, санкт-петербург, минфин сша, ofac
Бизнес, РОССИЯ, США, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Минфин США, OFAC
США исключили из санкционных списков швейцарскую DuLac Capital Ltd
США исключили из санкционных списков швейцарскую компанию DuLac Capital Ltd
ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты исключили из санкционных списков швейцарскую компанию DuLac Capital Ltd и ее представительства в РФ, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
OFAC удалило из санкционного списка записи, относящиеся к DuLac Capital Ltd и ее представительствам в Москве и Санкт-Петербурге.
DuLac Capital Ltd является швейцарской компанией по управлению активами и обслуживанию состоятельных семей со штаб-квартирой в Цюрихе, имевшей также подразделения в Москве и Санкт-Петербурге.
Компания была внесена США в санкционный список в 2023 году в связи с ее активностью на российском рынке финансовых услуг. На данный момент компания находится на стадии ликвидации в Швейцарии.