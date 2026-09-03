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США исключили из санкционных списков швейцарскую DuLac Capital Ltd - 03.09.2026, ПРАЙМ
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США исключили из санкционных списков швейцарскую DuLac Capital Ltd
США исключили из санкционных списков швейцарскую DuLac Capital Ltd - 03.09.2026, ПРАЙМ
США исключили из санкционных списков швейцарскую DuLac Capital Ltd
Соединенные Штаты исключили из санкционных списков швейцарскую компанию DuLac Capital Ltd и ее представительства в РФ, следует из данных управления по контролю... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T20:13+0300
2026-09-03T20:13+0300
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россия
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минфин сша
ofac
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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты исключили из санкционных списков швейцарскую компанию DuLac Capital Ltd и ее представительства в РФ, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. OFAC удалило из санкционного списка записи, относящиеся к DuLac Capital Ltd и ее представительствам в Москве и Санкт-Петербурге. DuLac Capital Ltd является швейцарской компанией по управлению активами и обслуживанию состоятельных семей со штаб-квартирой в Цюрихе, имевшей также подразделения в Москве и Санкт-Петербурге. Компания была внесена США в санкционный список в 2023 году в связи с ее активностью на российском рынке финансовых услуг. На данный момент компания находится на стадии ликвидации в Швейцарии.
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4.7
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бизнес, россия, сша, москва, санкт-петербург, минфин сша, ofac
Бизнес, РОССИЯ, США, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Минфин США, OFAC
20:13 03.09.2026
 
США исключили из санкционных списков швейцарскую DuLac Capital Ltd

США исключили из санкционных списков швейцарскую компанию DuLac Capital Ltd

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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты исключили из санкционных списков швейцарскую компанию DuLac Capital Ltd и ее представительства в РФ, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
OFAC удалило из санкционного списка записи, относящиеся к DuLac Capital Ltd и ее представительствам в Москве и Санкт-Петербурге.
DuLac Capital Ltd является швейцарской компанией по управлению активами и обслуживанию состоятельных семей со штаб-квартирой в Цюрихе, имевшей также подразделения в Москве и Санкт-Петербурге.
Компания была внесена США в санкционный список в 2023 году в связи с ее активностью на российском рынке финансовых услуг. На данный момент компания находится на стадии ликвидации в Швейцарии.
 
БизнесРОССИЯСШАМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМинфин СШАOFAC
 
 
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