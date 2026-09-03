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США исключили из санкционных списков швейцарскую DuLac Capital Ltd

США исключили из санкционных списков швейцарскую DuLac Capital Ltd - 03.09.2026, ПРАЙМ

США исключили из санкционных списков швейцарскую DuLac Capital Ltd

Соединенные Штаты исключили из санкционных списков швейцарскую компанию DuLac Capital Ltd и ее представительства в РФ, следует из данных управления по контролю... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T20:13+0300

2026-09-03T20:13+0300

2026-09-03T20:13+0300

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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты исключили из санкционных списков швейцарскую компанию DuLac Capital Ltd и ее представительства в РФ, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. OFAC удалило из санкционного списка записи, относящиеся к DuLac Capital Ltd и ее представительствам в Москве и Санкт-Петербурге. DuLac Capital Ltd является швейцарской компанией по управлению активами и обслуживанию состоятельных семей со штаб-квартирой в Цюрихе, имевшей также подразделения в Москве и Санкт-Петербурге. Компания была внесена США в санкционный список в 2023 году в связи с ее активностью на российском рынке финансовых услуг. На данный момент компания находится на стадии ликвидации в Швейцарии.

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