https://1prime.ru/20260903/stavka-872976547.html
Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года
Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года - 03.09.2026, ПРАЙМ
Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года
Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка на уровне 11-12% к концу года, сообщил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:44+0300
2026-09-03T10:44+0300
2026-09-03T10:50+0300
экономика
банки
финансы
владивосток
герман греф
сбербанк
банк россии
вэф
ключевая ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700514_0:19:2875:1636_1920x0_80_0_0_c4abe638a65c24dbb06b0010208f95bd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка на уровне 11-12% к концу года, сообщил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Мы не видим каких-то факторов, которые привели бы к всплеску инфляции в следующем году. Скорее всего, это будет продолжаться снижение ставки темпом 25-50 процентных пунктов и на конец года мы ожидаем (ключевую ставку - ред.) примерно 11-12%", - сказал он, отвечая на вопрос о том, остается ли у Банка России пространство для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании. Греф добавил, что на данный момент не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700514_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_5db8ae7f871113b12d7518b9e840a15b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, владивосток, герман греф, сбербанк, банк россии, вэф, ключевая ставка
Экономика, Банки, Финансы, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк, Банк России, ВЭФ, ключевая ставка
Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года
Греф: Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка на уровне 11-12% к концу года