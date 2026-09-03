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Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года

Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года - 03.09.2026, ПРАЙМ

Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года

Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка на уровне 11-12% к концу года, сообщил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:44+0300

2026-09-03T10:44+0300

2026-09-03T10:50+0300

экономика

банки

финансы

владивосток

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сбербанк

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вэф

ключевая ставка

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка на уровне 11-12% к концу года, сообщил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Мы не видим каких-то факторов, которые привели бы к всплеску инфляции в следующем году. Скорее всего, это будет продолжаться снижение ставки темпом 25-50 процентных пунктов и на конец года мы ожидаем (ключевую ставку - ред.) примерно 11-12%", - сказал он, отвечая на вопрос о том, остается ли у Банка России пространство для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании. Греф добавил, что на данный момент не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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банки, финансы, владивосток, герман греф, сбербанк, банк россии, вэф, ключевая ставка