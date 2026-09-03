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Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года
Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года - 03.09.2026, ПРАЙМ
Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года
Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка на уровне 11-12% к концу года, сообщил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:44+0300
2026-09-03T10:50+0300
экономика
банки
финансы
владивосток
герман греф
сбербанк
банк россии
вэф
ключевая ставка
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка на уровне 11-12% к концу года, сообщил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Мы не видим каких-то факторов, которые привели бы к всплеску инфляции в следующем году. Скорее всего, это будет продолжаться снижение ставки темпом 25-50 процентных пунктов и на конец года мы ожидаем (ключевую ставку - ред.) примерно 11-12%", - сказал он, отвечая на вопрос о том, остается ли у Банка России пространство для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании. Греф добавил, что на данный момент не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, владивосток, герман греф, сбербанк, банк россии, вэф, ключевая ставка
Экономика, Банки, Финансы, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк, Банк России, ВЭФ, ключевая ставка
10:44 03.09.2026 (обновлено: 10:50 03.09.2026)
 
Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года

Греф: Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка на уровне 11-12% к концу года

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Деловой завтрак Сбера "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"
ПМЭФ-2025. Деловой завтрак Сбера Ставки против роста: каким будет ближайший год? - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка на уровне 11-12% к концу года, сообщил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы не видим каких-то факторов, которые привели бы к всплеску инфляции в следующем году. Скорее всего, это будет продолжаться снижение ставки темпом 25-50 процентных пунктов и на конец года мы ожидаем (ключевую ставку - ред.) примерно 11-12%", - сказал он, отвечая на вопрос о том, остается ли у Банка России пространство для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании.
Греф добавил, что на данный момент не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ЭкономикаБанкиФинансыВладивостокГерман ГрефСбербанкБанк РоссииВЭФключевая ставка
 
 
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