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"Сознательное решение": Путин оценил действия ЦБ по ключевой ставке
"Сознательное решение": Путин оценил действия ЦБ по ключевой ставке - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Сознательное решение": Путин оценил действия ЦБ по ключевой ставке
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума подчеркнул сознательность решений финансовых властей по ключевой ставке... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:50+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума подчеркнул сознательность решений финансовых властей по ключевой ставке для поддержания макроэкономической стабильности. "Мы понимаем, с чем связано повышение ключевой ставки, понимаем, как в этих условиях работает вся экономика. Хочу еще раз повторить, что это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности", - сказал президент. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, владимир путин, вэф, ключевая ставка, финансы, банк россии
РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, ключевая ставка, Финансы, Банк России
"Сознательное решение": Путин оценил действия ЦБ по ключевой ставке
Путин: решения ЦБ по ключевой ставке направлены на макроэкономическую стабильность
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума подчеркнул сознательность решений финансовых властей по ключевой ставке для поддержания макроэкономической стабильности.
"Мы понимаем, с чем связано повышение ключевой ставки, понимаем, как в этих условиях работает вся экономика. Хочу еще раз повторить, что это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности", - сказал президент.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Греф дал прогноз по ключевой ставке к концу года