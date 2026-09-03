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"Сознательное решение": Путин оценил действия ЦБ по ключевой ставке

"Сознательное решение": Путин оценил действия ЦБ по ключевой ставке - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Сознательное решение": Путин оценил действия ЦБ по ключевой ставке

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума подчеркнул сознательность решений финансовых властей по ключевой ставке... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:50+0300

2026-09-03T11:50+0300

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россия

владивосток

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ключевая ставка

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума подчеркнул сознательность решений финансовых властей по ключевой ставке для поддержания макроэкономической стабильности. "Мы понимаем, с чем связано повышение ключевой ставки, понимаем, как в этих условиях работает вся экономика. Хочу еще раз повторить, что это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности", - сказал президент. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, владимир путин, вэф, ключевая ставка, финансы, банк россии