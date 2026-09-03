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Стоимость золота в 2027 году достигнет $4,4 тысячи за унцию - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Стоимость золота в 2027 году достигнет $4,4 тысячи за унцию
Стоимость золота в 2027 году достигнет $4,4 тысячи за унцию - 03.09.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота в 2027 году достигнет $4,4 тысячи за унцию
Стоимость золота в 2027 году достигнет отметки в 4,4 тысячи долларов за унцию, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T01:28+0300
2026-09-03T01:28+0300
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в 2027 году достигнет отметки в 4,4 тысячи долларов за унцию, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ. "На 2027 год мы ожидаем пока 4 400 долларов за унцию. Но еще большой вопрос, какой при этом будет курс рубля", - сказал он. По словам Хруща, бюджет компании на текущий год формировался исходя из цен на золото на уровне в 3 800 долларов за унцию или 10 800 рублей за грамм. При этом в 2027 году "Селигдар" ожидает примерно такую же стоимость драгоценного металла в рублях. Биржевые цены на золото в августе выросли на 9% по сравнению с июлем. В первых числах сентября стоимость драгметалла приступила к снижению - 1 сентября показатель впервые с 19 августа находился на уровне ниже отметки в 4400 долларов. 2 сентября цены на золото превысили 4380 долларов за тройскую унцию. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
владивосток, вэф
Владивосток, ВЭФ
01:28 03.09.2026
 
Стоимость золота в 2027 году достигнет $4,4 тысячи за унцию

Глава "Селигдара" Хрущ: стоимость золота в 2027 году достигнет 4,4 тысячи долларов

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в 2027 году достигнет отметки в 4,4 тысячи долларов за унцию, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.
"На 2027 год мы ожидаем пока 4 400 долларов за унцию. Но еще большой вопрос, какой при этом будет курс рубля", - сказал он.
По словам Хруща, бюджет компании на текущий год формировался исходя из цен на золото на уровне в 3 800 долларов за унцию или 10 800 рублей за грамм.
При этом в 2027 году "Селигдар" ожидает примерно такую же стоимость драгоценного металла в рублях.
Биржевые цены на золото в августе выросли на 9% по сравнению с июлем. В первых числах сентября стоимость драгметалла приступила к снижению - 1 сентября показатель впервые с 19 августа находился на уровне ниже отметки в 4400 долларов. 2 сентября цены на золото превысили 4380 долларов за тройскую унцию.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
 
ВладивостокВЭФ
 
 
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