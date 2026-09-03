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Стоимость иены растет на 2% к доллару - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Стоимость иены растет на 2% к доллару
Стоимость иены растет на 2% к доллару - 03.09.2026, ПРАЙМ
Стоимость иены растет на 2% к доллару
Стоимость иены в четверг вечером растет на 2% по отношению к доллару, следует из данных торгов. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:24+0300
2026-09-03T17:24+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Стоимость иены в четверг вечером растет на 2% по отношению к доллару, следует из данных торгов. По состоянию на 18.50 мск курс доллара к иене опускался на 2,02% - до 155,5 иены со 158,71 иены за доллар. Курс евро к доллару поднимался до 1,1622 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1588 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,54% - до 99,01 пункта. Стоимость иены растет вторую торговую сессию подряд, в среду она подорожала к доллару почти на 1%. Инвесторы находятся в ожидании очередного повышения учетной ставки Банка Японии. Итоги сентябрьского заседания регулятора будут опубликованы 18 сентября. По итогам заседания в июле Банк Японии сохранил ставку на уровне 1%. "Возможно, покупка иены наблюдается, особенно со стороны зарубежных участников рынка, на фоне спекуляций о чрезмерном повышении процентной ставки (Банка Японии - ред.)", - цитирует агентство Блумберг директора группы по спотовой торговле валютой Mizuho Bank Хидеаки Минами (Hideaki Minami). Динамика четверга, добавил эксперт, не указывает на то, что тенденция к ослаблению японской валюты поменялась.
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рынок, торги, сша, япония, банк японии
Рынок, Торги, США, ЯПОНИЯ, Банк Японии
17:24 03.09.2026
 
Стоимость иены растет на 2% к доллару

Стоимость иены в четверг вечером растет на 2% к доллару

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Стоимость иены в четверг вечером растет на 2% по отношению к доллару, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.50 мск курс доллара к иене опускался на 2,02% - до 155,5 иены со 158,71 иены за доллар. Курс евро к доллару поднимался до 1,1622 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1588 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,54% - до 99,01 пункта.
Стоимость иены растет вторую торговую сессию подряд, в среду она подорожала к доллару почти на 1%. Инвесторы находятся в ожидании очередного повышения учетной ставки Банка Японии. Итоги сентябрьского заседания регулятора будут опубликованы 18 сентября. По итогам заседания в июле Банк Японии сохранил ставку на уровне 1%.
"Возможно, покупка иены наблюдается, особенно со стороны зарубежных участников рынка, на фоне спекуляций о чрезмерном повышении процентной ставки (Банка Японии - ред.)", - цитирует агентство Блумберг директора группы по спотовой торговле валютой Mizuho Bank Хидеаки Минами (Hideaki Minami).
Динамика четверга, добавил эксперт, не указывает на то, что тенденция к ослаблению японской валюты поменялась.
 
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