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Стоимость биткоина поднялась выше 81 тысячи долларов

Стоимость биткоина поднялась выше 81 тысячи долларов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина поднялась выше 81 тысячи долларов

Стоимость биткоина растет почти на 5% в четверг вечером, поднимаясь выше 81 тысячи долларов, следует из данных торгов. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T21:17+0300

2026-09-03T21:17+0300

2026-09-03T21:17+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет почти на 5% в четверг вечером, поднимаясь выше 81 тысячи долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.56 мск дорожал на 4,76% за сутки - до 81 038,34 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина поднималась на 4,8% - в среднем до 81 036,9 доллара. Динамика также приводится за сутки. Биткоин дорожает после двух дней снижения. А по итогам августа стоимость криптовалюты подскочила на 25%. "Мы полагаем, что значительная часть этого роста была обусловлена закрытием коротких позиций… С технической точки зрения, мы по-прежнему ожидаем, что откаты к отметкам 71-76 тысяч долларов будут находить надежную поддержку со стороны покупателей", - цитирует агентство Блумберг аналитика IG Markets Тони Сикамора (Tony Sycamore).

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финансы, binance, coinmarketcap