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Стратегия развития ДФО до 2036 года лежит на подписании у Мишустина

Стратегия развития ДФО до 2036 года лежит на подписании у Мишустина - 03.09.2026, ПРАЙМ

Стратегия развития ДФО до 2036 года лежит на подписании у Мишустина

Стратегия развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года лежит на подписании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил журналистам глава... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:52+0300

2026-09-03T15:52+0300

2026-09-03T16:05+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Стратегия развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года лежит на подписании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Сейчас на подписании у Михаила Владимировича Мишустина лежит стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года, которая является результатом годовой работы всего правительства, федерального собрания, экспертного сообщества всех регионов Дальнего Востока. И она разрабатывалась по поручению президента, данному также на ВЭФ", - сказал Чекунков на итоговой пресс-конференции форума. Он добавил, что Совет безопасности Российской Федерации рассмотрел и согласовал стратегию развития Арктической зоны до 2050 года. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, дальний восток, владивосток, михаил мишустин, алексей чекунков, минвостокразвития, вэф