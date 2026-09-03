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Стратегия развития ДФО до 2036 года лежит на подписании у Мишустина
Стратегия развития ДФО до 2036 года лежит на подписании у Мишустина - 03.09.2026, ПРАЙМ
Стратегия развития ДФО до 2036 года лежит на подписании у Мишустина
Стратегия развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года лежит на подписании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил журналистам глава... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:52+0300
2026-09-03T15:52+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Стратегия развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года лежит на подписании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Сейчас на подписании у Михаила Владимировича Мишустина лежит стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года, которая является результатом годовой работы всего правительства, федерального собрания, экспертного сообщества всех регионов Дальнего Востока. И она разрабатывалась по поручению президента, данному также на ВЭФ", - сказал Чекунков на итоговой пресс-конференции форума.
Он добавил, что Совет безопасности Российской Федерации рассмотрел и согласовал стратегию развития Арктической зоны до 2050 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, дальний восток, владивосток, михаил мишустин, алексей чекунков, минвостокразвития, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Михаил Мишустин, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, ВЭФ, ВЭФ-2026
Стратегия развития ДФО до 2036 года лежит на подписании у Мишустина
Чекунков: стратегия развития ДФО до 2036 года лежит на подписании у Мишустина
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Стратегия развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года лежит на подписании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Сейчас на подписании у Михаила Владимировича Мишустина лежит стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года, которая является результатом годовой работы всего правительства, федерального собрания, экспертного сообщества всех регионов Дальнего Востока. И она разрабатывалась по поручению президента, данному также на ВЭФ", - сказал Чекунков на итоговой пресс-конференции форума.
Он добавил, что Совет безопасности Российской Федерации рассмотрел и согласовал стратегию развития Арктической зоны до 2050 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.