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Суд взыскал 315 тыс руб с пассажира, упавшего на пути метро "Таганская"

Суд взыскал 315 тыс руб с пассажира, упавшего на пути метро "Таганская" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал 315 тыс руб с пассажира, упавшего на пути метро "Таганская"

Суд взыскал 315 тысяч рублей в пользу Московского метрополитена с мужчины, который по неосторожности упал на пути станции метро "Таганская", говорится в... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:10+0300

2026-09-03T06:10+0300

2026-09-03T06:10+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Суд взыскал 315 тысяч рублей в пользу Московского метрополитена с мужчины, который по неосторожности упал на пути станции метро "Таганская", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В судебных материалах указано, что пассажир метрополитена по личной неосторожности упал на пути на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии, из-за чего машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. Состав остановился на расстоянии в два вагона до мужчины. Пути он покинул сам. Из-за действий гражданина, как следует из судебных материалов, в час пик пятницы последовали две отмены поездов, метрополитен понес убытки в виде неполученных доходов от перевозки пассажиров в размере 315 тысяч рублей. Суд в полном объеме удовлетворил иск метрополитена и взыскал с гражданина эту сумму и 10 тысяч рублей госпошлины.

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