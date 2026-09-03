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Суд отказал в защите позывного робота "Федора"

Суд отказал в защите позывного робота "Федора" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Суд отказал в защите позывного робота "Федора"

Суд по интеллектуальным правам отказал предпринимателю из Краснодара Сергею Виткину, просившему прекратить правовую охрану принадлежащего "Роскосмосу" товарного | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:44+0300

2026-09-03T10:44+0300

2026-09-03T10:44+0300

бизнес

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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отказал предпринимателю из Краснодара Сергею Виткину, просившему прекратить правовую охрану принадлежащего "Роскосмосу" товарного знака Skybot F-850 – это был позывной робота "Федора", который в 2019 году побывал на Международной космической станции (МКС), говорится в материалах, изученных РИА Новости. "В иске отказать полностью", - приводится в них результат завершившегося в четверг разбирательства. Иск Виткина к "Роскосмосу" поступил в суд в апреле. По мнению истца, правообладатель сейчас не использует свой товарный знак. Сам же предприниматель хочет зарегистрировать товарный знак Skybot и уже подал в Роспатент соответствующую заявку. Ранее "Роскосмос" не исключал мирное урегулирование спора. Как рассказывали РИА Новости в пресс-службе суда, на предварительном заседании в мае "госкорпорация "Роскосмос" сообщила о том, что не исключает возможности урегулирования настоящего спора мирным путем". После этого прошло еще два предварительных заседания, а в четверг суд рассмотрел дело по существу. Словесный знак Skybot F-850 был зарегистрирован "Роскосмосом" в 2020 году для широкого перечня товаров и услуг. FEDOR (позывной Skybot F-850) - антропоморфный робот-спасатель, разработанный НПО "Андроидная техника" и ФПИ по заказу МЧС России. FEDOR 22 августа 2019 года совершил полет на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14" в центральном кресле командира корабля и выполнил на МКС несколько простых операций. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина сообщал, что весной 2022 года FEDOR был передан ему. ЦПК планировал "проведение новых исследований, результаты которых, как ожидается, будут способствовать качественному выполнению большинства работ на внешней поверхности новой Российской орбитальной станции за счет применения телеуправляемых роботов, повышению эффективности процесса подготовки космонавтов". По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ИП Виткина – "розничная торговля вне магазинов".

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бизнес, россия, роскосмос, роспатент, фпи