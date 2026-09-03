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Суд оставил в силе отказ "Ак Барсу" в аресте имущества "Евротранса"

Суд оставил в силе отказ "Ак Барсу" в аресте имущества "Евротранса" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Суд оставил в силе отказ "Ак Барсу" в аресте имущества "Евротранса"

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, которая отказала казанскому банку "Ак Барс", просившему наложить арест... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:10+0300

2026-09-03T13:10+0300

2026-09-03T13:10+0300

бизнес

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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции, которая отказала казанскому банку "Ак Барс", просившему наложить арест на движимое и недвижимое имущество топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса") и его расчетные счета в пределах более 2,3 миллиарда рублей. В материалах, имеющихся у РИА Новости, указано, что апелляционный суд в четверг отклонил жалобу банка на вынесенное в июне определение Арбитражного суда Москвы. Банк запрашивал эти обеспечительные меры в деле по своему иску к "Евротрансу" на сумму более 2,3 миллиарда рублей. Суд, однако, счел ходатайство необоснованным. Иск поступил в суд в мае. Основания исковых требований пока не уточняются. Третьим лицом к делу привлечено столичное ООО "Фьюел Менеджмент АЗС". Предварительные слушания назначены на конец сентября. В августе Сбербанк и банк "Россия" сообщали о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса". "Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС с 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.

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