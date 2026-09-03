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Суд рассмотрит апелляции "Трансбункера" на изъятие компаний 28 сентября
Суд рассмотрит апелляции "Трансбункера" на изъятие компаний 28 сентября - 03.09.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит апелляции "Трансбункера" на изъятие компаний 28 сентября
Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 28 сентября рассмотрение жалоб компаний группы "Трансбункер" и ее бенефициаров Сергея Пугачева и Иосифа... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:53+0300
2026-09-03T13:53+0300
2026-09-03T14:30+0300
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 28 сентября рассмотрение жалоб компаний группы "Трансбункер" и ее бенефициаров Сергея Пугачева и Иосифа Сандлера на решение арбитражного суда Москвы, который в июле по иску Генеральной прокуратуры России изъял в пользу государства ряд структур группы, специализирующейся на бункеровке, то есть заправке топливом, морских судов и на поставках топлива в порты. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, к рассмотрению приняты апелляционные жалобы ответчиков – эмиратских Transbunker International Limited и Transbunker Group Limited, Пугачева, Сандлера и Елены Завьяловой. Помимо этих лиц, еще один ответчик – зарегистрированное на острове Русский ООО "Международная компания "Калифорния Инвестментс". Суд первой инстанции признал незаконными сделки, связанные с редомициляцией в 2024 году компаний Transbunker Capital, Ur Oil Products Holdings, Transbunker Management, California Investments Corporation Cyprus Limited в юрисдикцию РФ с параллельным включением в органы управления этих компаний дочерей Пугачева и Сандлера, являющихся резидентами Кипра и ОАЭ. Суд обратил в доход государства ООО "Холдинговая Компания "Трансбункер", а также международные компании ООО "Калифорния Инвестментс", ООО "Трансбункер Менеджмент" (принадлежит Завьяловой), ООО "Трансбункер Кэпитал" и ООО "УР Ойл". Решение по ходатайству истца было обращено к немедленному исполнению. Представитель истца пояснил в суде, что сделки привели к установлению иностранного контроля над стратегическими предприятиями без соответствующего согласования с государственными органами. В материалах дела говорится, что кипрские компании, владеющие российскими активами группы, были перерегистрированы ее бенефициарами в РФ. При этом несколько кипрских компаний, которые истец считает "центрами прибыли холдинга за рубежом", перешли в юрисдикцию ОАЭ. По словам представителя истца, после этих преобразований бенефициары группы продолжили выводить деньги под видом дивидендов за рубеж. Представитель Пугачева и Сандлера заявил в суде, что истцом не доказан статус стратегических предприятий для большинства структур группы. Также, по его словам, редомицилиция осуществлялась под контролем прокуратуры и по ее итогам не произошло перехода контроля к иностранным инвесторам. ГК "Трансбункер", объединяющая более 30 компаний, образовалась в 1991 году в морском порту Ванино Хабаровского края. Нефтеперерабатывающий завод в Ванино был построен специально для производства высококачественных сортов судового топлива, которые используются для бункеровки судов на местном рынке, отгружаются в другие порты Дальнего Востока и на экспорт. Помимо баз в дальневосточных портах, у группы есть базы на Балтийском и Черном морях.
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бизнес, оаэ, москва, остров русский, порт ванино
Бизнес, ОАЭ, МОСКВА, Остров Русский, порт Ванино
Суд рассмотрит апелляции "Трансбункера" на изъятие компаний 28 сентября
Суд 28 сентября рассмотрит апелляции группы "Трансбункер" на изъятие компаний
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 28 сентября рассмотрение жалоб компаний группы "Трансбункер" и ее бенефициаров Сергея Пугачева и Иосифа Сандлера на решение арбитражного суда Москвы, который в июле по иску Генеральной прокуратуры России изъял в пользу государства ряд структур группы, специализирующейся на бункеровке, то есть заправке топливом, морских судов и на поставках топлива в порты.
Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, к рассмотрению приняты апелляционные жалобы ответчиков – эмиратских Transbunker International Limited и Transbunker Group Limited, Пугачева, Сандлера и Елены Завьяловой. Помимо этих лиц, еще один ответчик – зарегистрированное на острове Русский ООО "Международная компания "Калифорния Инвестментс".
Суд первой инстанции признал незаконными сделки, связанные с редомициляцией в 2024 году компаний Transbunker Capital, Ur Oil Products Holdings, Transbunker Management, California Investments Corporation Cyprus Limited в юрисдикцию РФ с параллельным включением в органы управления этих компаний дочерей Пугачева и Сандлера, являющихся резидентами Кипра и ОАЭ.
Суд обратил в доход государства ООО "Холдинговая Компания "Трансбункер", а также международные компании ООО "Калифорния Инвестментс", ООО "Трансбункер Менеджмент" (принадлежит Завьяловой), ООО "Трансбункер Кэпитал" и ООО "УР Ойл". Решение по ходатайству истца было обращено к немедленному исполнению.
Представитель истца пояснил в суде, что сделки привели к установлению иностранного контроля над стратегическими предприятиями без соответствующего согласования с государственными органами.
В материалах дела говорится, что кипрские компании, владеющие российскими активами группы, были перерегистрированы ее бенефициарами в РФ. При этом несколько кипрских компаний, которые истец считает "центрами прибыли холдинга за рубежом", перешли в юрисдикцию ОАЭ. По словам представителя истца, после этих преобразований бенефициары группы продолжили выводить деньги под видом дивидендов за рубеж.
Представитель Пугачева и Сандлера заявил в суде, что истцом не доказан статус стратегических предприятий для большинства структур группы. Также, по его словам, редомицилиция осуществлялась под контролем прокуратуры и по ее итогам не произошло перехода контроля к иностранным инвесторам.
ГК "Трансбункер", объединяющая более 30 компаний, образовалась в 1991 году в морском порту Ванино Хабаровского края. Нефтеперерабатывающий завод в Ванино был построен специально для производства высококачественных сортов судового топлива, которые используются для бункеровки судов на местном рынке, отгружаются в другие порты Дальнего Востока и на экспорт. Помимо баз в дальневосточных портах, у группы есть базы на Балтийском и Черном морях.