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Суд рассмотрит апелляции "Трансбункера" на изъятие компаний 28 сентября

Суд рассмотрит апелляции "Трансбункера" на изъятие компаний 28 сентября - 03.09.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит апелляции "Трансбункера" на изъятие компаний 28 сентября

Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 28 сентября рассмотрение жалоб компаний группы "Трансбункер" и ее бенефициаров Сергея Пугачева и Иосифа... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:53+0300

2026-09-03T13:53+0300

2026-09-03T14:30+0300

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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 28 сентября рассмотрение жалоб компаний группы "Трансбункер" и ее бенефициаров Сергея Пугачева и Иосифа Сандлера на решение арбитражного суда Москвы, который в июле по иску Генеральной прокуратуры России изъял в пользу государства ряд структур группы, специализирующейся на бункеровке, то есть заправке топливом, морских судов и на поставках топлива в порты. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, к рассмотрению приняты апелляционные жалобы ответчиков – эмиратских Transbunker International Limited и Transbunker Group Limited, Пугачева, Сандлера и Елены Завьяловой. Помимо этих лиц, еще один ответчик – зарегистрированное на острове Русский ООО "Международная компания "Калифорния Инвестментс". Суд первой инстанции признал незаконными сделки, связанные с редомициляцией в 2024 году компаний Transbunker Capital, Ur Oil Products Holdings, Transbunker Management, California Investments Corporation Cyprus Limited в юрисдикцию РФ с параллельным включением в органы управления этих компаний дочерей Пугачева и Сандлера, являющихся резидентами Кипра и ОАЭ. Суд обратил в доход государства ООО "Холдинговая Компания "Трансбункер", а также международные компании ООО "Калифорния Инвестментс", ООО "Трансбункер Менеджмент" (принадлежит Завьяловой), ООО "Трансбункер Кэпитал" и ООО "УР Ойл". Решение по ходатайству истца было обращено к немедленному исполнению. Представитель истца пояснил в суде, что сделки привели к установлению иностранного контроля над стратегическими предприятиями без соответствующего согласования с государственными органами. В материалах дела говорится, что кипрские компании, владеющие российскими активами группы, были перерегистрированы ее бенефициарами в РФ. При этом несколько кипрских компаний, которые истец считает "центрами прибыли холдинга за рубежом", перешли в юрисдикцию ОАЭ. По словам представителя истца, после этих преобразований бенефициары группы продолжили выводить деньги под видом дивидендов за рубеж. Представитель Пугачева и Сандлера заявил в суде, что истцом не доказан статус стратегических предприятий для большинства структур группы. Также, по его словам, редомицилиция осуществлялась под контролем прокуратуры и по ее итогам не произошло перехода контроля к иностранным инвесторам. ГК "Трансбункер", объединяющая более 30 компаний, образовалась в 1991 году в морском порту Ванино Хабаровского края. Нефтеперерабатывающий завод в Ванино был построен специально для производства высококачественных сортов судового топлива, которые используются для бункеровки судов на местном рынке, отгружаются в другие порты Дальнего Востока и на экспорт. Помимо баз в дальневосточных портах, у группы есть базы на Балтийском и Черном морях.

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