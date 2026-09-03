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Суд приговорил двух мужчин к шести годам колонии за кражу алмазов
Суд приговорил двух мужчин к шести годам колонии за кражу алмазов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Суд приговорил двух мужчин к шести годам колонии за кражу алмазов
Дорогомиловский районный суд города Москвы приговорил двух мужчин к шести годам колонии и штрафу в миллион рублей каждому за кражу и сбыт алмазного сырья... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:43+0300
2026-09-03T15:43+0300
2026-09-03T15:43+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Дорогомиловский районный суд города Москвы приговорил двух мужчин к шести годам колонии и штрафу в миллион рублей каждому за кражу и сбыт алмазного сырья компании "Алроса" на сумму 133 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Суд признал Армана Саакяна и Армена Петросяна виновными по делу о краже и сбыте алмазного сырья на 133 миллиона рублей на одном из предприятий АК "Алроса".
"Саакяна и Петросяна суд приговорил к шести годам колонии общего режима каждого со штрафом в размере 1 миллион рублей каждому", - сказала собеседница агентства.
Суд установил, что Петросян и Саакян в составе организованной группы снабжали эксперта предприятия техническими алмазами и алмазным сырьем околоювелирного качества для подмены высококачественных алмазов, чтобы скрыть преступление.
Кроме того, в составе группы они организовали сбыт похищенного алмазного сырья.
Таким образом, с предприятия на протяжении почти пяти лет было похищено алмазов массой более 70 тысяч карат на общую сумму около 133 миллионов рублей.
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РОССИЯ, Общество , Финансы, МОСКВА, Алроса, Мосгорсуд
Суд приговорил двух мужчин к шести годам колонии за кражу алмазов
Суд приговорил двух мужчин к шести годам колонии за кражу и сбыт алмазов "Алросы"
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Дорогомиловский районный суд города Москвы приговорил двух мужчин к шести годам колонии и штрафу в миллион рублей каждому за кражу и сбыт алмазного сырья компании "Алроса" на сумму 133 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Суд признал Армана Саакяна и Армена Петросяна виновными по делу о краже и сбыте алмазного сырья на 133 миллиона рублей на одном из предприятий АК "Алроса".
"Саакяна и Петросяна суд приговорил к шести годам колонии общего режима каждого со штрафом в размере 1 миллион рублей каждому", - сказала собеседница агентства.
Суд установил, что Петросян и Саакян в составе организованной группы снабжали эксперта предприятия техническими алмазами и алмазным сырьем околоювелирного качества для подмены высококачественных алмазов, чтобы скрыть преступление.
Кроме того, в составе группы они организовали сбыт похищенного алмазного сырья.
Таким образом, с предприятия на протяжении почти пяти лет было похищено алмазов массой более 70 тысяч карат на общую сумму около 133 миллионов рублей.