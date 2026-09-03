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Суд отклонил иск импортера алкоголя к "Союзплодоимпорту" - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Суд отклонил иск импортера алкоголя к "Союзплодоимпорту"
Суд отклонил иск импортера алкоголя к "Союзплодоимпорту" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил иск импортера алкоголя к "Союзплодоимпорту"
Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск подмосковного импортера алкогольных напитков ООО "Стройпроминдустрия", просившего прекратить правовую охрану... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
бизнес
россия
роспатент
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск подмосковного импортера алкогольных напитков ООО "Стройпроминдустрия", просившего прекратить правовую охрану товарного знака Kristal, который принадлежит ФКП "Союзплодоимпорт", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "При новом рассмотрении дела, прошедшем 3 сентября 2026 года, Суд по интеллектуальным правам отказал обществу "Стройпроминдустрия" в удовлетворении иска полностью", - сказал собеседник агентства. Свою заинтересованность истец объяснял тем, что с 2015 года он занимается импортом в Россию различных напитков, в том числе пива Maisel's Weisse Kristall. При первом рассмотрении дела СИП в сентябре 2025 года удовлетворил иск. Однако президиум этого суда, рассмотрев жалобу ответчика, отменил решение и отправил спор на новое рассмотрение. При этом, как рассказали в пресс-службе, президиум указал, что "для установления такой заинтересованности необходимо определить, осуществляет ли истец деятельность, однородную товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также намерен ли он использовать тождественное или сходное обозначение для индивидуализации собственных товаров либо деятельности". По данным Роспатента, бренд Kristal был зарегистрирован в 2005 году для таких товаров единственного класса, как алкогольные напитки (за исключением пива), аперитивы, арак, бренди, вина, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликеры, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый и т.п. ФКП "Союзплодоимпорт" создано распоряжением правительства РФ в 2001 году. Является правообладателем более 160 товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию (Stolichnaya, Moskovskaya, "Русская", "Советское" и другие) и наименования места происхождения товара "Русская водка". Среди направлений деятельности предприятия - защита и восстановление исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в области АПК, в том числе на товарные знаки алкогольной и спиртосодержащей продукции в России и за рубежом.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
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5
4.7
96
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бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
17:18 03.09.2026
 
Суд отклонил иск импортера алкоголя к "Союзплодоимпорту"

Суд отклонил иск импортера алкоголя о прекращении охраны товарного знака Kristal

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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск подмосковного импортера алкогольных напитков ООО "Стройпроминдустрия", просившего прекратить правовую охрану товарного знака Kristal, который принадлежит ФКП "Союзплодоимпорт", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"При новом рассмотрении дела, прошедшем 3 сентября 2026 года, Суд по интеллектуальным правам отказал обществу "Стройпроминдустрия" в удовлетворении иска полностью", - сказал собеседник агентства.
Свою заинтересованность истец объяснял тем, что с 2015 года он занимается импортом в Россию различных напитков, в том числе пива Maisel's Weisse Kristall.
При первом рассмотрении дела СИП в сентябре 2025 года удовлетворил иск. Однако президиум этого суда, рассмотрев жалобу ответчика, отменил решение и отправил спор на новое рассмотрение.
При этом, как рассказали в пресс-службе, президиум указал, что "для установления такой заинтересованности необходимо определить, осуществляет ли истец деятельность, однородную товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также намерен ли он использовать тождественное или сходное обозначение для индивидуализации собственных товаров либо деятельности".
По данным Роспатента, бренд Kristal был зарегистрирован в 2005 году для таких товаров единственного класса, как алкогольные напитки (за исключением пива), аперитивы, арак, бренди, вина, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликеры, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый и т.п.
ФКП "Союзплодоимпорт" создано распоряжением правительства РФ в 2001 году. Является правообладателем более 160 товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию (Stolichnaya, Moskovskaya, "Русская", "Советское" и другие) и наименования места происхождения товара "Русская водка".
Среди направлений деятельности предприятия - защита и восстановление исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в области АПК, в том числе на товарные знаки алкогольной и спиртосодержащей продукции в России и за рубежом.
 
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