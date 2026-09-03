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России нужно 52 научно-исследовательских судна до 2035 года

России нужно 52 научно-исследовательских судна до 2035 года - 03.09.2026, ПРАЙМ

России нужно 52 научно-исследовательских судна до 2035 года

России необходимо порядка 52 научно-исследовательских судна до 2035 года, также планируется модернизировать уже существующие суда для ускорения глубоководной... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:38+0300

2026-09-03T13:38+0300

2026-09-03T13:38+0300

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минприроды

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. России необходимо порядка 52 научно-исследовательских судна до 2035 года, также планируется модернизировать уже существующие суда для ускорения глубоководной добычи, заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на сессии Восточного экономического форума. Речь идет о добыче твердых полезных ископаемых на дне Мирового океана - железо-марганцевых конкреций, кобальто-марганцевых корок и полиметаллических сульфидов. Содержащиеся в них металлы относятся к критически важному сырью для микроэлектроники, энергетики и специальных материалов. Это ключевой фактор не только конкурентоспособности, но и национальной безопасности, добавил замминистра. "Перспективным планом строительства гражданских судов до 2035 года, он, кстати, был актуализирован в декабре 2025 года, учтена потребность заказчиков в размере 52 научно-исследовательских судна… Задача ближайшего периода - это перевод заявленной потребности в твердые контракты с определенным финансированием. Это залог своевременной сдачи судов", - сказал Чекушов. Он подчеркнул, что создание научно-исследовательского флота перестало быть обеспечивающим фактором и стало системообразующим элементом минерально-сырьевого комплекса. "Без судна-носителя ни одна технология разведки, ни технология глубоководной добычи, она просто не может быть не только реализована в части промышленного применения, но не может даже перейти к натурным испытаниям", - пояснил замминистра. Чекушов отметил, что цикл создания нового научно-исследовательского судна составляет 5-7 лет и более, тогда как сроки контрактов на разведку "задают более жесткий график". Минпромторг предложил модернизировать уже эксплуатируемые судна. "Параллельно с новым строительством целесообразно прорабатывать выбор судна из числа сегодня эксплуатируемых и его модернизацию под испытания прототипа агрегата сбора. Мировая практика подтверждает не только работоспособность, но и экономическую эффективность такого подхода", - объяснил он. Чекушов напомнил, что за последние 15 лет отечественными верфями построено 22 научно-исследовательских судна (НИС), из них три способны выполнять геолого-разведочные работы. Порядка 60 НИС эксплуатируется под флагом РФ, треть из которых предназначена для разведки в обеспечение морской добычи. На российских верфях сегодня строятся три судна геологоразведочного назначения. Два из них - на ССК "Звезда" - будут сданы в 2027-2029 годах. "Минпромторг России рассматривает задачу обновления флота как задачу технологического суверенитета, которая решается совместно с Минприроды России, Российской академией наук, Миноборнауки", - заключил замминистра. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, промышленность, россия, владивосток, минпромторг, сск "звезда", минприроды