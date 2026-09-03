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Отскок дохлой кошки или наоборот: деньги с депозитов хлынут на рынок - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Отскок дохлой кошки или наоборот: деньги с депозитов хлынут на рынок
Отскок дохлой кошки или наоборот: деньги с депозитов хлынут на рынок - 03.09.2026, ПРАЙМ
Отскок дохлой кошки или наоборот: деньги с депозитов хлынут на рынок
С началом сентября главный индикатор российского рынка акций вернулся на отметку 2200 пунктов, прибавив за несколько дней почти 8% от августовских минимумов. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:05+0300
2026-09-03T05:05+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
финансы
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. С началом сентября главный индикатор российского рынка акций вернулся на отметку 2200 пунктов, прибавив за несколько дней почти 8% от августовских минимумов. Росту способствовали заметное ослабление рубля, высокие цены на нефть и газ, а также ряд геополитических событий, в частности визит главы ЦРУ и участие России в министерской встрече G20. Кроме того, уже через неделю состоится заседание Центрального банка, от которого некоторые участники торгов ждут продолжения снижения ключевой ставки с учётом замедлившейся инфляции и необходимости новых стимулов для экономического роста.Несмотря на случившийся отскок, российские акции в массе своей выглядят по-прежнему сильно недооценёнными. Соотношение капитализации рынка акций к валовому внутреннему продукту (ВВП) находится на уровне начала 2000-х годов — менее 20%. Отношение капитализации компаний, формирующих индекс Мосбиржи, к их прибыли также всё ещё близко к нижней границе исторического диапазона и в моменте составляет около 3,4 на основе консенсус-прогноза. По нашим расчётам, основанным на близких к текущим курсам валют и ценам на сырьевые товары, справедливое значение индекса в моменте на 35% выше спотового.Ожидаемая на горизонте следующих 12 месяцев дивидендная доходность наиболее привлекательных в этом отношении эмитентов сейчас превышает 17%, что выше доходностей по депозитам и ставок денежного рынка. Причём в отличие от фиксированных на относительно короткий срок процентов по депозиту, дивиденды в номинальном выражении, как правило, имеют тенденцию к росту на фоне инфляции, девальвации и роста бизнеса компаний.Мы ожидаем, что до конца года ключевая ставка снизится до 13,5%, а в 2027 году при благоприятном сценарии может уменьшиться до 10–11%. Соответственно, ставки по депозитам будут становиться всё менее привлекательными. Мы ожидаем увидеть постепенный отток средств физических лиц из депозитов (а они недавно превысили 70 триллионов рублей) и фондов денежного рынка в сторону фондового рынка. Переток средств может привести к переоценке активов вверх, и потенциал роста стоимости акций окажется уже не таким привлекательным, как сейчас.На наш взгляд, оптимальный инвестиционный портфель помимо депозитов уже должен включать в себя и акции, и облигации, а пропорцию инвестор может выбрать самостоятельно, исходя из своего риск-профиля. Учитывая высокую волатильность рынка акций, покупать их стоит с горизонтом инвестирования год или более, то есть не задействуя средства, которые могут оказаться нужны в краткосрочной перспективе.Автор: Кирилл Таченников, директор аналитического департамента инвестбанка "Синара"
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Кирилл Таченников
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Кирилл Таченников
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, финансы
Мнения аналитиков, Мосбиржа, Финансы
05:05 03.09.2026
 
Отскок дохлой кошки или наоборот: деньги с депозитов хлынут на рынок

Аналитик Таченников назвал момент, когда капитал потечет из депозитов на рынок

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Директор аналитического департамента инвестбанка Синара Кирилл Таченников
Кирилл Таченников
Директор аналитического департамента инвестбанка "Синара"
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. С началом сентября главный индикатор российского рынка акций вернулся на отметку 2200 пунктов, прибавив за несколько дней почти 8% от августовских минимумов.
Росту способствовали заметное ослабление рубля, высокие цены на нефть и газ, а также ряд геополитических событий, в частности визит главы ЦРУ и участие России в министерской встрече G20. Кроме того, уже через неделю состоится заседание Центрального банка, от которого некоторые участники торгов ждут продолжения снижения ключевой ставки с учётом замедлившейся инфляции и необходимости новых стимулов для экономического роста.
Несмотря на случившийся отскок, российские акции в массе своей выглядят по-прежнему сильно недооценёнными. Соотношение капитализации рынка акций к валовому внутреннему продукту (ВВП) находится на уровне начала 2000-х годов — менее 20%. Отношение капитализации компаний, формирующих индекс Мосбиржи, к их прибыли также всё ещё близко к нижней границе исторического диапазона и в моменте составляет около 3,4 на основе консенсус-прогноза. По нашим расчётам, основанным на близких к текущим курсам валют и ценам на сырьевые товары, справедливое значение индекса в моменте на 35% выше спотового.
Ожидаемая на горизонте следующих 12 месяцев дивидендная доходность наиболее привлекательных в этом отношении эмитентов сейчас превышает 17%, что выше доходностей по депозитам и ставок денежного рынка. Причём в отличие от фиксированных на относительно короткий срок процентов по депозиту, дивиденды в номинальном выражении, как правило, имеют тенденцию к росту на фоне инфляции, девальвации и роста бизнеса компаний.
Мы ожидаем, что до конца года ключевая ставка снизится до 13,5%, а в 2027 году при благоприятном сценарии может уменьшиться до 10–11%. Соответственно, ставки по депозитам будут становиться всё менее привлекательными. Мы ожидаем увидеть постепенный отток средств физических лиц из депозитов (а они недавно превысили 70 триллионов рублей) и фондов денежного рынка в сторону фондового рынка. Переток средств может привести к переоценке активов вверх, и потенциал роста стоимости акций окажется уже не таким привлекательным, как сейчас.
На наш взгляд, оптимальный инвестиционный портфель помимо депозитов уже должен включать в себя и акции, и облигации, а пропорцию инвестор может выбрать самостоятельно, исходя из своего риск-профиля. Учитывая высокую волатильность рынка акций, покупать их стоит с горизонтом инвестирования год или более, то есть не задействуя средства, которые могут оказаться нужны в краткосрочной перспективе.
Автор: Кирилл Таченников, директор аналитического департамента инвестбанка "Синара"

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