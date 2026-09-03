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В Таджикистане с июня по август подорожали бензин и дизельное топливо

В Таджикистане с июня по август подорожали бензин и дизельное топливо - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Таджикистане с июня по август подорожали бензин и дизельное топливо

Бензин и дизельное топливо в Таджикистане с июня по август подорожали на 23–50%, сообщает таджикское агентство Азия-Плюс. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:31+0300

2026-09-03T10:31+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Бензин и дизельное топливо в Таджикистане с июня по август подорожали на 23–50%, сообщает таджикское агентство Азия-Плюс. Отмечается, что рост цен произошел на фоне нестабильной международной обстановки и зависимости республики от импорта энергоресурсов. "АИ-92 с первых чисел июня вырос в цене примерно с 10,90 (1,18 доллара — ред.) до 13,50 сомони (1,46 доллара — ред.) за литр, то есть почти на 24%. Дизельное топливо — с 11 (1,19 доллара — ред.) до 16,50 сомони (1,79 доллара — ред.), или ровно на 50%. Причем в июле его стоимость на отдельных заправках доходила до 17–18 сомони (1,95 доллара — ред.)", — говорится в сообщении. На фоне кризиса на рынке энергоресурсов в августе этого года Таджикистан договорился с Ираном об импорте нефтепродуктов. Речь идет о поставке более 2,5 миллиона тонн горючего.

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мировая экономика, таджикистан, иран