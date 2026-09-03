https://1prime.ru/20260903/techcrunch-873010528.html

Компания OpenAI представила свою последнюю модель ИИ

Компания OpenAI представила свою последнюю модель ИИ - 03.09.2026, ПРАЙМ

Компания OpenAI представила свою последнюю модель ИИ

Компания OpenAI представила свою последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra, сообщило издание TechCrunch. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T22:29+0300

2026-09-03T22:29+0300

2026-09-03T22:29+0300

технологии

бизнес

openai

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Компания OpenAI представила свою последнюю модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra, сообщило издание TechCrunch. "OpenAI в четверг представила Astra - свою новейшую ИИ-модель, которая, по утверждению компании, является самой мощной и функциональной из всех созданных до сих пор моделей", - пишет издание. Президент OpenAI Грег Брокман, как пишет TechCrunch, в рамках телефонной конференции с журналистами заявил, что Astra является "самой согласованной моделью на сегодняшний день". По его словам, она знаменует сдвиг в том, какие виды работ люди могут делегировать ИИ и как это может расширить их возможности. Отмечается, что с четверга модель стала доступной для клиентов компании, использующих Daybreak - программу OpenAI по кибербезопасности. В течение следующей недели она также станет доступна в рамках платных тарифов OpenAI, а также через API компании. Ранее OpenAI заявляла о замедлении разработки ИИ-моделей после инцидента со взломом платформы по машинному обучению Hugging Face. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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технологии, бизнес, openai