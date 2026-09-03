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Хрущ: только старая техника содержит в себе высокую долю золота

Хрущ: только старая техника содержит в себе высокую долю золота - 03.09.2026, ПРАЙМ

Хрущ: только старая техника содержит в себе высокую долю золота

Лишь старая техника прошлого века содержит в себе относительно высокую долю золота, а в современной технике его так мало, что даже ее масштабная переработка... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T05:15+0300

2026-09-03T05:15+0300

2026-09-03T05:15+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Лишь старая техника прошлого века содержит в себе относительно высокую долю золота, а в современной технике его так мало, что даже ее масштабная переработка имеет высокую себестоимость, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ. До 2000-х годов в одной тонне золотоносной руды могло быть золота меньше, чем в тонне отработанной техники, отметил Хрущ. "Но после 2000-х годов техника очень сильно изменилась, и теперь в ней минимальное содержание металла, а стоимость его переработки - максимальная", - добавил он. "Это касается такой техники, как автомобили, телефоны, компьютеры, холодильники, телевизоры", - уточнил Хрущ. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, промышленность, владивосток, вэф