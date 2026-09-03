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El Al планирует начать рейсы из Петербурга в Тель-Авив в 2026 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
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El Al планирует начать рейсы из Петербурга в Тель-Авив в 2026 году
El Al планирует начать рейсы из Петербурга в Тель-Авив в 2026 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
El Al планирует начать рейсы из Петербурга в Тель-Авив в 2026 году
Авиакомпания El Al Israel Airlines планирует начать рейсы между Петербургом и Тель-Авивом в 2026 году, сообщила глава представительства министерства туризма... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:01+0300
2026-09-03T16:23+0300
бизнес
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израиль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания El Al Israel Airlines планирует начать рейсы между Петербургом и Тель-Авивом в 2026 году, сообщила глава представительства министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова. "Авиакомпания готова запустить регулярные рейсы из Петербурга в Тель-Авив, у них все готово, но пока ждут необходимые разрешения. Планируется, что это произойдет в 2026 году", - рассказала Воронцова журналистам. Она добавила, что рейсы будут регулярные, ожидается, что авиасообщение будет осуществляться в режиме двух рейсов в неделю. По словам Воронцовой, на данный момент действует режим 18-ти рейсов в неделю из России в Израиль из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных вод. "Турпоток из России сейчас занимает четвертое место, на первом месте США, потом идут Франция и Великобритания", - добавила она. Воронцова подчеркнула, что работа над возобновлением прямых рейсов из Санкт-Петербурга ведется непрерывно. "Прямой рейс из Санкт-Петербурга остается для нас желанным. Израиль продолжает работу над получением всех необходимых разрешений для его осуществления", - заявила она. Глава представительства минтуризма Израиля в России добавила, что авиасообщение с Петербургом EL AL было приостановлено в декабре 2014 года. "Восстановление полетов национального перевозчика El Al станет важным шагом для укрепления туристических связей и сделает поездки на Святую землю максимально комфортными для жителей Северо-Западного региона", - подчеркнула она.
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бизнес, санкт-петербург, израиль, петербург
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИЗРАИЛЬ, Петербург
16:01 03.09.2026 (обновлено: 16:23 03.09.2026)
 
El Al планирует начать рейсы из Петербурга в Тель-Авив в 2026 году

El Al Israel Airlines планирует начать рейсы из Петербурга в Тель-Авив в 2026 году

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания El Al Israel Airlines планирует начать рейсы между Петербургом и Тель-Авивом в 2026 году, сообщила глава представительства министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова.
"Авиакомпания готова запустить регулярные рейсы из Петербурга в Тель-Авив, у них все готово, но пока ждут необходимые разрешения. Планируется, что это произойдет в 2026 году", - рассказала Воронцова журналистам.
Она добавила, что рейсы будут регулярные, ожидается, что авиасообщение будет осуществляться в режиме двух рейсов в неделю.
По словам Воронцовой, на данный момент действует режим 18-ти рейсов в неделю из России в Израиль из Москвы, Сочи, Краснодара и Минеральных вод.
"Турпоток из России сейчас занимает четвертое место, на первом месте США, потом идут Франция и Великобритания", - добавила она.
Воронцова подчеркнула, что работа над возобновлением прямых рейсов из Санкт-Петербурга ведется непрерывно. "Прямой рейс из Санкт-Петербурга остается для нас желанным. Израиль продолжает работу над получением всех необходимых разрешений для его осуществления", - заявила она.
Глава представительства минтуризма Израиля в России добавила, что авиасообщение с Петербургом EL AL было приостановлено в декабре 2014 года. "Восстановление полетов национального перевозчика El Al станет важным шагом для укрепления туристических связей и сделает поездки на Святую землю максимально комфортными для жителей Северо-Западного региона", - подчеркнула она.
 
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