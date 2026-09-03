https://1prime.ru/20260903/tenet-872993842.html

"АГР Холдинг" запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4 в Сестрорецке

"АГР Холдинг" запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4 в Сестрорецке - 03.09.2026, ПРАЙМ

"АГР Холдинг" запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4 в Сестрорецке

Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла кроссоверов модели L4 под брендом Tenet Plus на бывшем заводе... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T14:51+0300

2026-09-03T14:51+0300

2026-09-03T14:51+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

hyundai

агр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872993842.jpg?1788436287

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла кроссоверов модели L4 под брендом Tenet Plus на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке, сообщил производитель. "На автомобильном заводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург) после масштабной модернизации стартовало производство полного цикла городского кроссовера Tenet Plus L4", - говорится в сообщении. Производство включает сварку кузовов, окраску и сборку автомобилей. Автомобили выпускаются в рамках стратегического партнерства холдинга с компанией Defetoo.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, hyundai, агр