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"АГР Холдинг" запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4 в Сестрорецке
"АГР Холдинг" запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4 в Сестрорецке - 03.09.2026, ПРАЙМ
"АГР Холдинг" запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4 в Сестрорецке
Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла кроссоверов модели L4 под брендом Tenet Plus на бывшем заводе... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:51+0300
2026-09-03T14:51+0300
2026-09-03T14:51+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла кроссоверов модели L4 под брендом Tenet Plus на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке, сообщил производитель. "На автомобильном заводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург) после масштабной модернизации стартовало производство полного цикла городского кроссовера Tenet Plus L4", - говорится в сообщении. Производство включает сварку кузовов, окраску и сборку автомобилей. Автомобили выпускаются в рамках стратегического партнерства холдинга с компанией Defetoo.
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"АГР Холдинг" запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4 в Сестрорецке
"АГР Холдинг" запустил производство Tenet Plus L4 на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "АГР Холдинг" запустила производство полного цикла кроссоверов модели L4 под брендом Tenet Plus на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке, сообщил производитель.
"На автомобильном заводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург) после масштабной модернизации стартовало производство полного цикла городского кроссовера Tenet Plus L4", - говорится в сообщении.
Производство включает сварку кузовов, окраску и сборку автомобилей. Автомобили выпускаются в рамках стратегического партнерства холдинга с компанией Defetoo.