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Лопаритовые руды добывают только в России, заявил Тетенькин
Лопаритовые руды добывают только в России, заявил Тетенькин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Лопаритовые руды добывают только в России, заявил Тетенькин
Лопаритовые руды - источник ниобия и тантала - добываются только в России, рассказал заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:11+0300
2026-09-03T07:11+0300
2026-09-03T07:11+0300
россия
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минприроды
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Лопаритовые руды - источник ниобия и тантала - добываются только в России, рассказал заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Помимо традиционных и всем известных названий, у нас есть уникальные ископаемые. Например, сынныритовые, лопаритовые руды. Последние - источник ниобия, тантала. Добываются только в РФ, на Ловозерском месторождении в Мурманской области", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, промышленность, владивосток, минприроды, вэф
РОССИЯ, Промышленность, Владивосток, Минприроды, ВЭФ
Лопаритовые руды добывают только в России, заявил Тетенькин
Замглавы Минприроды Тетенькин: лопаритовые руды добывают только в России
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Лопаритовые руды - источник ниобия и тантала - добываются только в России, рассказал заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Помимо традиционных и всем известных названий, у нас есть уникальные ископаемые. Например, сынныритовые, лопаритовые руды. Последние - источник ниобия, тантала. Добываются только в РФ, на Ловозерском месторождении в Мурманской области", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.