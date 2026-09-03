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Лопаритовые руды добывают только в России, заявил Тетенькин

Лопаритовые руды добывают только в России, заявил Тетенькин - 03.09.2026, ПРАЙМ

Лопаритовые руды добывают только в России, заявил Тетенькин

Лопаритовые руды - источник ниобия и тантала - добываются только в России, рассказал заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:11+0300

2026-09-03T07:11+0300

2026-09-03T07:11+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Лопаритовые руды - источник ниобия и тантала - добываются только в России, рассказал заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Помимо традиционных и всем известных названий, у нас есть уникальные ископаемые. Например, сынныритовые, лопаритовые руды. Последние - источник ниобия, тантала. Добываются только в РФ, на Ловозерском месторождении в Мурманской области", - сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, промышленность, владивосток, минприроды, вэф