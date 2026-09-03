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Товарооборот России и Индонезии вырос на 12% в 2025 году, заявил Путин
Товарооборот России и Индонезии вырос на 12% в 2025 году, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Индонезии вырос на 12% в 2025 году, заявил Путин
Взаимная торговля России и Индонезии развивается, в прошлом году рост составил более 12%, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:38+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Взаимная торговля России и Индонезии развивается, в прошлом году рост составил более 12%, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг провел переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. "Развивается торговля, она растет, в прошлом году - свыше 12% плюс", - сказал Путин в ходе встречи. Президент России упомянул о работе отдельной двусторонней комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. "В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная", - добавил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, мировая экономика, индонезия, владивосток, владимир путин, прабово субианто, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Прабово Субианто, ВЭФ
Товарооборот России и Индонезии вырос на 12% в 2025 году, заявил Путин
Путин: товарооборот России и Индонезии вырос на 12% в 2025 году
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Взаимная торговля России и Индонезии развивается, в прошлом году рост составил более 12%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг провел переговоры с лидером Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
"Развивается торговля, она растет, в прошлом году - свыше 12% плюс", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент России упомянул о работе отдельной двусторонней комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
"В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.