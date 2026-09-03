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Трамп поддержал возможность использования сирийского маршрута
Трамп поддержал возможность использования сирийского маршрута - 03.09.2026, ПРАЙМ
Трамп поддержал возможность использования сирийского маршрута
Президент США Дональд Трамп поддержал возможность использования сирийского маршрута в качестве альтернативы Ормузскому проливу. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:24+0300
2026-09-03T15:24+0300
2026-09-03T15:24+0300
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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поддержал возможность использования сирийского маршрута в качестве альтернативы Ормузскому проливу.
"Это великолепно!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Так он прокомментировал материал газеты Washington Post о том, что Сирия может стать новым транзитным коридором для нефти и товаров из Персидского залива в обход Ормузского пролива.
По информации газеты, уже около 5 тысяч грузовиков с нефтью из Персидского залива круглосуточно следуют через сирийскую пустыню в сторону Средиземного моря. При этом Сирия хочет стать транзитным центром не только для нефти и газа, но и для других грузов, пишет WP.
Кроме того, поддерживаемый администрацией Трампа проект Chevron стоимостью 5,7 миллиарда долларов предусматривает строительство нефтепровода из иракской Басры в сирийский порт Банияс мощностью около 2 миллионов баррелей в сутки, который позволит поставлять нефть через Средиземное море, говорится в материале.
Глава минфина США Скотт Бессент накануне заявил, что через два года Ормузский пролив будет бесполезным участком воды. Американский лидер при этом утверждал, что после победы над Ираном объявит Ормуз территорией США.
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Бизнес, Мировая экономика, США, СИРИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Washington Post, Chevron, Минфин США
Трамп поддержал возможность использования сирийского маршрута
Трамп поддержал идею использования сирийского маршрута как альтернативы Ормузскому проливу
ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поддержал возможность использования сирийского маршрута в качестве альтернативы Ормузскому проливу.
"Это великолепно!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Так он прокомментировал материал газеты Washington Post о том, что Сирия может стать новым транзитным коридором для нефти и товаров из Персидского залива в обход Ормузского пролива.
По информации газеты, уже около 5 тысяч грузовиков с нефтью из Персидского залива круглосуточно следуют через сирийскую пустыню в сторону Средиземного моря. При этом Сирия хочет стать транзитным центром не только для нефти и газа, но и для других грузов, пишет WP.
Кроме того, поддерживаемый администрацией Трампа проект Chevron стоимостью 5,7 миллиарда долларов предусматривает строительство нефтепровода из иракской Басры в сирийский порт Банияс мощностью около 2 миллионов баррелей в сутки, который позволит поставлять нефть через Средиземное море, говорится в материале.
Глава минфина США Скотт Бессент накануне заявил, что через два года Ормузский пролив будет бесполезным участком воды. Американский лидер при этом утверждал, что после победы над Ираном объявит Ормуз территорией США.