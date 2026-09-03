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Трутнев: в ВЭФ приняли участие 17 недружественных стран

Трутнев: в ВЭФ приняли участие 17 недружественных стран - 03.09.2026, ПРАЙМ

Трутнев: в ВЭФ приняли участие 17 недружественных стран

Представители 17 недружественных стран приняли участие в XI Восточном экономическом форуме, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:24+0300

2026-09-03T15:24+0300

2026-09-03T15:24+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Представители 17 недружественных стран приняли участие в XI Восточном экономическом форуме, сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. "В форуме участвуют представители 17 недружественных стран", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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