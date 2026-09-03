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Трутнев подвел итоги ВЭФ: 1,2 тыс переговоров и 2,4 тыс участников

Трутнев подвел итоги ВЭФ: 1,2 тыс переговоров и 2,4 тыс участников - 03.09.2026, ПРАЙМ

Трутнев подвел итоги ВЭФ: 1,2 тыс переговоров и 2,4 тыс участников

Восточный экономический форум, проходивший во Владивостоке с 1 по 4 сентября, завершился масштабными деловыми контактами и рекордным числом участников. Итоги... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:32+0300

2026-09-03T15:32+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Восточный экономический форум, проходивший во Владивостоке с 1 по 4 сентября, завершился масштабными деловыми контактами и рекордным числом участников. Итоги мероприятия на пресс-конференции озвучил вице-премьер России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.По его словам, в рамках форума было организовано порядка 1,2 тысячи бизнес-переговоров, посвященных реализации проектов развития ДФО. В мероприятии приняли участие 2,4 тысячи представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 1000 компаний. Трутнев отметил, что такая активность свидетельствует о высоком интересе инвесторов к Дальнему Востоку.Восточный экономический форум традиционно является ключевой площадкой для обсуждения перспектив региона, привлечения инвестиций и заключения соглашений. Генеральным информационным партнером форума выступает РИА Новости.

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россия, владивосток, юрий трутнев, вэф