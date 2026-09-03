Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трутнев: на ВЭФ подписано соглашений на сумму свыше 6 трлн рублей - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2026ВЭФ-2026
https://1prime.ru/20260903/trutnev-872999256.html
Трутнев: на ВЭФ подписано соглашений на сумму свыше 6 трлн рублей
Трутнев: на ВЭФ подписано соглашений на сумму свыше 6 трлн рублей - 03.09.2026, ПРАЙМ
Трутнев: на ВЭФ подписано соглашений на сумму свыше 6 трлн рублей
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписано соглашений на общую сумму свыше 6 триллионов рублей, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:03+0300
2026-09-03T16:04+0300
россия
владивосток
юрий трутнев
вэф
вэф-2026
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872999256.jpg?1788440689
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписано соглашений на общую сумму свыше 6 триллионов рублей, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Общая сумма подписанных соглашений на сегодня превышает 6 триллионов (рублей - ред.)", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владивосток, юрий трутнев, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Юрий Трутнев, ВЭФ, ВЭФ-2026
16:03 03.09.2026 (обновлено: 16:04 03.09.2026)
 
Трутнев: на ВЭФ подписано соглашений на сумму свыше 6 трлн рублей

Трутнев: на ВЭФ подписали соглашений на сумму свыше 6 триллионов рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписано соглашений на общую сумму свыше 6 триллионов рублей, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Общая сумма подписанных соглашений на сегодня превышает 6 триллионов (рублей - ред.)", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026РОССИЯВладивостокЮрий ТрутневВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала