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Трутнев: на ВЭФ подписано соглашений на сумму свыше 6 трлн рублей

Трутнев: на ВЭФ подписано соглашений на сумму свыше 6 трлн рублей - 03.09.2026, ПРАЙМ

Трутнев: на ВЭФ подписано соглашений на сумму свыше 6 трлн рублей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписано соглашений на общую сумму свыше 6 триллионов рублей, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:03+0300

2026-09-03T16:03+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписано соглашений на общую сумму свыше 6 триллионов рублей, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Общая сумма подписанных соглашений на сегодня превышает 6 триллионов (рублей - ред.)", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, юрий трутнев, вэф